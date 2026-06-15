Što povezuje vrhunski tenis i vrhunsku gastronomiju?

Dok tenisači na najvećim svjetskim turnirima traže savršen ritam igre, chefovi svakodnevno slažu kombinacije okusa, istražuju nove tehnike i pretvaraju namirnice u iskustva koja se pamte. U oba slučaja uspjeh se krije u detaljima.

Zato nije slučajno što se ove godine susreću dva svijeta koja dijele iste vrijednosti. Kao partner prestižnih teniskih natjecanja poput Roland Garrosa i ATP Toura te sponzor emisije Game of Chefs, Haier podržava okruženja u kojima kreativnost, inovacija i izvrsnost dolaze do punog izražaja.

Game of Chefs okuplja ljude koji vole eksperimentirati, učiti i stvarati nešto novo. Baš kao i sport, kuhanje je puno izazova, nepredvidivih trenutaka i onog posebnog osjećaja kada se sav trud isplati.

A ovog ljeta dio te energije seli i u Umag. Tijekom ATP turnira posjetitelji će moći pronaći Haier zonu i uživati u sadržajima koji spajaju sport, tehnologiju i lifestyle, uz priliku da iz prve ruke upoznaju najnovija rješenja za moderan dom.

Jer bilo da navijate s tribina, pratite omiljenog natjecatelja u kuhinji ili sami pripremate večeru za društvo, najljepše priče nastaju kada se strast pretvori u iskustvo koje se pamti.