Iz trgovina se opet povlači ova namirnica zbog cijanovodične kiseline

S polica trgovina povlače se sjemenke lana ApnaBaba, ALSI (LINSEED) zbog povišene razine cijanovodične kiseline, upozorio je u ponedjeljak Državni inspektorat (DIRH).

Riječ je o proizvodu pakiranja od 400 grama s rokom upotrebe do 20. lipnja 2027. godine i EAN kodom 050519871235.

Iz DIRH-a pojašnjavaju da proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Zemlja podrijetla proizvoda je Indija, a dobavljač tvrtka Fresh Tropical Srl by Jawad iz Italije.

U maloprodaju na hrvatske police ga stavlja GORKHAS AND ASSOCIATES d.o.o. iz Zagreba.

Foto: DIRH

Drugo povlačenje u kratkom razdoblju

Vijest o novom opozivu dolazi desetak dana nakon što su iz prodaje opozvane bio sjemenke lana drugog proizvođača kod kojih su također pronađene povišene koncentracije cijanovodične kiseline.

Cijanovodična kiselina vrlo je otrovna tvar. Iako u hrani nije prisutna u toksikološki relevantnim razinama, oslobađa se kad se hrana dobivena od biljaka koje sadržavaju cijanogene glikozide žvače ili na drugi način prerađuje i ti glikozidi dolaze u dodir s hidrolitičkim enzimima. Budući da cijanovodična kiselina uvijek nastaje kao mješavina nedisocirane kiseline i disociranih cijanidnih iona, za tu se mješavinu pod nazivom "cijanid” izračunava orijentacijska vrijednost koja se temelji na utjecaju na zdravlje.