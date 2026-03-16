Boban 'poludio' na igrače Dinama! Spustio se u svlačionicu i zagrmio, a evo što im zamjera

Dinamo je nakon slavlja na Poljudu nad Hajdukom ostvario veliku prednost i praktički osigurao naslov prvaka, ali u trenutku kada se očekivalo da je pred plavim brodom 'smooth sailing', presdjednik je uzburkao more.

Kako piše Germanijak, unatoč pobjedi 4:2 protiv Slaven Belupa i odličnoj igri u drugom poluvremenu te nasmijanom licu Marija Kovačevića, Zvonimir Boban bio je bijesan. Igračima je navodno održao vrlo burnu, oštru bukvicu.

"Sve se treslo, sve je grmilo", potvrdio je izvor, a neki tvrde da se čulo i glasno lupanje vratima te da je Boban 'bio u elementu'. Jedna od onih scena, koja je podsjetila na jednog drugog 'gazdu'.

Zlobnici će možda reći da Boban u zadnje vrijeme češće dolazi na treninge i svlačionicu, nego što ga se može vidjeti na utakmicama, jer ovo mu nije prvi put da je, nezadovoljan utakmicom, kritizirao igrače (ili trenera). Bilo je toga već i ranije, poslije Maccabija, Genka, dolazio je u svlačionicu i nakon one krize i poraza u Puli, a prije derbija je čak i trenirao s momčadi. No, neki kažu da je rijetko bio ovako ljutit kao nakon Slavena Belupa.

Blijedi Plavi

Bobanu se nikako nije svidjelo prvo poluvrijeme protiv Slavena u kojemu je Dinamo bio blijed, nerazigran i uglavnom bezopasan, a na semaforu je stajalo 0:1.

Bez obzira na puno bolju predstavu Plavih u drugih 45 minuta, Boban se očito nije 'ohladio'. Boban želi više, Boban želi da Kovačevićev Dinamo bude - Dinamo. Dominira HNL-om od prve do zadnje minute, da barem na domaćim utakmicama, u situaciji kad je naslov prvaka apsolutni prioritet, bude moćan. I da pristup bude pravi.

Kako su igrači shvatili ovu bukvicu vidjet ćemo u subotu protiv Lokomotive, koja je jesenas zadala bolan udarac Plavima i uvela ih u krizu.

