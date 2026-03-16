FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'SVE SE TRESLO' /

Boban 'poludio' na igrače Dinama! Spustio se u svlačionicu i zagrmio, a evo što im zamjera

Boban 'poludio' na igrače Dinama! Spustio se u svlačionicu i zagrmio, a evo što im zamjera
×
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Neki tvrde da se čulo i glasno lupanje vratima te da je Boban 'bio u elementu'

16.3.2026.
16:42
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Dinamo je nakon slavlja na Poljudu nad Hajdukom ostvario veliku prednost i praktički osigurao naslov prvaka, ali u trenutku kada se očekivalo da je pred plavim brodom 'smooth sailing', presdjednik je uzburkao more. 

Kako piše Germanijak, unatoč pobjedi 4:2 protiv Slaven Belupa i odličnoj igri u drugom poluvremenu te nasmijanom licu Marija Kovačevića, Zvonimir Boban bio je bijesan. Igračima je navodno održao vrlo burnu, oštru bukvicu. 

"Sve se treslo, sve je grmilo", potvrdio je izvor, a neki tvrde da se čulo i glasno lupanje vratima te da je Boban 'bio u elementu'. Jedna od onih scena, koja je podsjetila na jednog drugog 'gazdu'. 

Zlobnici će možda reći da Boban u zadnje vrijeme češće dolazi na treninge i svlačionicu, nego što ga se može vidjeti na utakmicama, jer ovo mu nije prvi put da je, nezadovoljan utakmicom, kritizirao igrače (ili trenera). Bilo je toga već i ranije, poslije Maccabija, Genka, dolazio je u svlačionicu i nakon one krize i poraza u Puli, a prije derbija je čak i trenirao s momčadi. No, neki kažu da je rijetko bio ovako ljutit kao nakon Slavena Belupa. 

Blijedi Plavi

Bobanu se nikako nije svidjelo prvo poluvrijeme protiv Slavena u kojemu je Dinamo bio blijed, nerazigran i uglavnom bezopasan, a na semaforu je stajalo 0:1. 

Bez obzira na puno bolju predstavu Plavih u drugih 45 minuta, Boban se očito nije 'ohladio'. Boban želi više, Boban želi da Kovačevićev Dinamo bude - Dinamo. Dominira HNL-om od prve do zadnje minute, da barem na domaćim utakmicama, u situaciji kad je naslov prvaka apsolutni prioritet, bude moćan. I da pristup bude pravi. 

Kako su igrači shvatili ovu bukvicu vidjet ćemo u subotu protiv Lokomotive, koja je jesenas zadala bolan udarac Plavima i uvela ih u krizu. 

DinamoZvonimir Boban
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike