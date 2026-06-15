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Šesto Svjetsko prvenstvo za Messija i ključno pitanje o kojem ovisi njegova budućnost

Šesto Svjetsko prvenstvo za Messija i ključno pitanje o kojem ovisi njegova budućnost
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Foto: Facundo Morales/Alamy/Profimedia

Lionel Messi povest će Argentinu u obranu naslova svjetskog prvaka na svom šestom Mundijalu

15.6.2026.
14:29
Hot.hr
Facundo Morales/Alamy/Profimedia
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Iako je ime Lionela Messija na popisu izbornika Lionela Scalonija unijelo olakšanje među navijače, jedno pitanje dominira sportskom javnošću: Je li ovo uistinu kraj jedne veličanstvene reprezentativne karijere?

Odluka koju će donijeti tijelo, a ne srce

Tijekom prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi, Messi će proslaviti 39. rođendan. Priznaje kako s vremenom puno više cijeni trenutke, iako i dalje briljira u dresu Inter Miamija, ritam i zahtjevi koje donosi Svjetsko prvenstvo predstavljaju potpuno drugačiji izazov. Messi je jasno dao do znanja da, nakon Svjetskog prvenstva, neće igrati ako ne bude mogao dati svoj maksimum.

Šesto Svjetsko prvenstvo za Messija i ključno pitanje o kojem ovisi njegova budućnost
Foto: Franck Castel/MPP/Starface/Profimedia
Šesto Svjetsko prvenstvo za Messija i ključno pitanje o kojem ovisi njegova budućnost
Foto: Profimedia

Scalonijeva otvorena vrata

Izbornik Lionel Scaloni, arhitekt argentinskog preporoda, ne želi ni pomišljati na momčad bez svog kapetana. Njegov stav je jasan: Messijevo mjesto u reprezentaciji nije upitno sve dok on sam ne odluči drugačije. Njihov odnos bio je ključan u transformaciji Messijeve reprezentativne karijere, koja je prije Scalonijeva dolaska bila ispunjena pritiskom i razočaranjima. 'Nastavit će igrati dokle god bude želio jer svi znamo za što je sposoban', izjavio je Scaloni za argentinske medije. 'On je i dalje isti, i dalje je natjecateljski nastrojen, ima isti žar. On je primjer koji želite postaviti mladim nogometašima.' Ta veza povjerenja jedan je od temelja uspjeha današnje Argentine. Scaloni je Messiju dao slobodu da sam procijeni svoje mogućnosti, bez ikakvog pritiska saveza ili javnosti. Ta podrška mogla bi biti ključna u Messijevoj odluci da pokuša izdržati još jedan ciklus.

Šesto Svjetsko prvenstvo za Messija i ključno pitanje o kojem ovisi njegova budućnost
Foto: LLUIS GENE/AFP/Profimedia

Dok se svijet priprema za još jedan nogometni spektakl, Argentina i njezini navijači nadaju se da će magija njihovog kapetana potrajati još malo. Svaka utakmica na ovom prvenstvu bit će više od borbe za bodove; bit će to prilika za uživanje u potezima virtuoza čiji se labuđi pjev na svjetskoj pozornici opasno približio kraju. Čini se da je konačni odgovor na pitanje o mirovini bliže no ikad, a dobit ćemo ga na terenima Sjeverne Amerike.

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VoyoMessi LionelNogometno PrvenstvoSvjetsko PrvenstvoLegendaSport
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