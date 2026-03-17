Liječnici često ne uoče ovu bolest oka: Može se pojaviti i kod mlađih od 60 godina

Kirurg je objavio upozorenje o stanju oka povezanim sa starenjem koje može uzrokovati probleme s vidom, a koje zdravstveni radnici često previde. Sindrom opuštenog oka (Saggy Eye Syndrome ili SES) suptilno je i općenito nedovoljno prepoznato stanje koje uzrokuje dvoslike (dvostruki vid), osobito kod starijih osoba.

Uzrokuje ga slabljenje vezivnog tkiva koje drži očne mišiće na mjestu, a ta je pojava povezana sa starenjem. Istaknuti britanski oftalmolog i kirurg, specijaliziran isključivo za operacije strabizma i poremećaja dvoslike kod odraslih dr. Nadeem Ali kaže: "Vezivna tkiva i ligamenti koji obično drže oči usklađenima s godinama slabe ili se rastežu. To uzrokuje pomak u položaju oka, zbog čega oči gube pravilno poravnanje".

"To znači da mozak prima dvije malo različite slike, što rezultira binokularnim dvostrukim vidom. Stanje obično pogađa starije, ali se može pojaviti i kod mlađih od 60 godina, posebno ako imaju niski postotak tjelesne masti", objasnio je.

Dr. Ali navodi da su glavni simptomi dvoslike pri gledanju u daljinu, dvostruki vid koji nestaje kada se jedno oko prekrije te potreba za naginjanjem ili okretanjem glave kako bi se jasno vidjelo. Ponekad se može javiti uz spuštene kapke i duboko upale oči, piše Surrey Live.

Unatoč brojnim simptomima, čak i optičari često previde ovo stanje. "Iako sigurno postoji oduvijek, sindrom opuštenog oka tek je nedavno prepoznat. U oftalmologiji se o njemu piše tek od kasnih 2000-tih", rekao je dr. Ali.

Simptomi se preklapaju s ozbiljnijim stanjima

"Odstupanje oka može biti minimalno, pa se tijekom rutinskih pregleda može zanemariti. Optičari obično propisuju prizmu za dvostruki vid bez dijagnosticiranja samog stanja. Iako ovaj sindrom nije opasan, simptomi se preklapaju s ozbiljnijim stanjima poput pareze živca, bolesti oka uzrokovane poremećajem rada štitnjače i poremećajem mišićne slabosti. Stoga svatko s novonastalim dvostrukim vidom treba hitan liječnički pregled", upozorio je stručnjak.

Stanje se najprije rješava prizmatičnim naočalama, posebnim lećama koje poravnavaju slike. Dr. Ali je dodao: "Ako prizmatične naočale ne pomažu ili ih netko ne želi nositi, operacija očnih mišića izvrsna je opcija liječenja".

Općenito se smatra manjim zahvatom kojim se premještaju ili ponovno uravnotežuju mišići kako bi oči gledale u istu točku.

"Operacija ne popravlja 'opuštena' tkiva, već prilagođava položaj oka kako bi se to kompenziralo. Pacijenti idu kući isti dan, a jednostruki vid im se vraća već sljedećeg jutra kada se probude", kazao je dr. Ali.

"Budući da je riječ o stanju povezanom sa starenjem, ne može se učiniti mnogo na prevenciji. Slično kao kod bora na koži ili problema sa zglobovima, vezivno tkivo s vremenom jednostavno slabi. No, ako osjetite pojavu dvostrukog vida u bilo kojoj životnoj dobi, hitno vam je potrebna stručna procjena", istaknuo je.

