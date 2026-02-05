Nos je točno ispred nas, zašto ga ne primjećujemo? 'Glavni razlog je zapanjujući'

Zatvorite jedno oko i usredotočite se ravno ispred sebe, bez pomicanja očiju. Primijetit ćete mesnato zamućenje u perifernom vidu - vaš nos. Tu je u svakom budnom trenutku, a opet ga gotovo nikada niste svjesni. Pa zašto ne možemo vidjeti svoje noseve, iako su doslovno točno ispred nas?

"Možete vidjeti svoj nos", rekao je za Live Science Michael Webster, znanstvenik za vid i suvoditelj programa neuroznanosti na Sveučilištu Nevada, Reno. Većinu vremena jednostavno nismo toga svjesni.

Glavni razlog zašto naši nosovi ne zauzimaju prostor u našem vidu svodi se na pomalo zapanjujuću činjenicu: Ne vidimo svijet kakav jest, već kao model koji je naš mozak konstruirao kako bi nam pomogao preživjeti.

"Vid je zapravo predviđanje o tome što mislite da svijet jest. Obično niste svjesni svog nosa jer već znate za njega i jednostavno ga ne želite biti svjesni. Veliki je nedostatak trošiti dio svoje energije na to", objasnio je Webster.

Vaš mozak poništava sve vrste informacija o vašem tijelu

To ima smisla iz perspektive preživljavanja: stalna obrada nepromjenjivih značajki, poput vašeg nosa, bila bi rasipanje ograničenih mentalnih resursa kada trebate otkriti prijetnje, pronaći hranu ili se kretati po okolini. Zapravo, vaš mozak poništava sve vrste informacija o vašem tijelu kako bi vam pomogao da percipirate vanjski svijet.

Uzmimo za primjer krvne žile vaših očiju. Fotoreceptori koji skupljaju svjetlost iz vanjskog svijeta nalaze se u stražnjem dijelu oka, iza spleta krvnih žila.

"To je kao da sjedite na drvetu s mrtvim granama i zapravo vidite svijet kroz sve te mrtve grane", rekao je Webster.

Vaš mozak to obično poništava, ali postoje načini da se krvne žile vašeg oka pojave kako bi ih vaš svjesni dio uma mogao vidjeti. Ako ste ikada imali pregled očiju, možda ste primijetili tamne vijugave linije u vidu kada je optometrist usmjerio svjetlo preko vašeg oka. To su sjene koje bacaju krvne žile vaših očiju.

Vaš mozak ne poništava samo neželjene informacije - ponekad ih stvara od nule. Uzmite za primjer svoju slijepu pjegu: prazno područje u vašem vidnom polju koje odgovara mjestu gdje vidni živac napušta oko. Vaša slijepa pjega široka je oko pet stupnjeva. Iako je mozak uspješno "popunjava" informacijama iz okoline, njezina je površina u vidnom polju značajna. Primjerice, na udaljenosti od 100 metara slijepa pjega može sakriti objekt veličine bačve, a na udaljenosti od 300 metara može sakriti objekt veličine automobila. Pa ipak, obično nismo svjesni ove ogromne praznine u našem vidu.

Naš vid nije poput kamere

"Mi zapravo popunjavamo te informacije. Umjesto da vidimo odsutnost, imamo tragove iz onoga što je oko slijepe pjege koji nam, primjerice, govore: 'Ako gledam bijeli komad papira, vrlo je vjerojatno da je dio koji je u slijepoj pjegi također bijel", kazao je rekao je Webster.

Još je lakše percipirati svoj nos, zapravo, možda ste ga hipersvjesni upravo sada jednostavno zato što razmišljate o njemu.

"Ako zapravo svjesno pokušavate nešto vidjeti, onda toga postajete svjesni", kazao je Webster.

Naši "nestajući" nosovi otkrivaju nešto duboko o tome kako doživljavamo stvarnost: Naš vid nije poput kamere koja snima ono što je stvarno tamo: više je nalik umjetniku koji stvara model svijeta koji nam je najkorisniji.

Webster je ovu ideju odveo korak dalje: možda uopće ne percipiramo stvarnost. "Čak je i sam ovaj model zapravo samo informacija koja vam je potrebna da biste se snašli. Ne govori vam zapravo kakva je stvarnost svijeta."

