Muče vas suhe oči? Više je načina prirodnog liječenja ove neugodne pojave

Osjećate li peckanje, grebanje ili umor u očima nakon dugog dana? Sigurno vam se dogodilo da vam se vid povremeno zamutio dok čitate ili radite na računalu, a oči su postale crvene i nadražene. Mnogi ove simptome pripisuju umoru ili alergijama, no oni su često prvi znakovi sindroma suhog oka. Ovo rašireno stanje nije samo prolazna nelagoda, već problem koji može značajno utjecati na kvalitetu života. Iako su suze ključne za jasan vid i zdravlje očiju, ponekad njihova proizvodnja ili sastav mogu biti narušeni.

Koji su uzroci suhih očiju?

Do pojave suhih očiju dolazi kada suzne žlijezde ne proizvode dovoljno suza ili kada suze prebrzo isparavaju. Na tu pojavu mogu utjecati brojni čimbenici, a najčešći su:

Starenje - Proizvodnja suza prirodno se smanjuje nakon 50. godine života te osobe kod kojih se pojavi problem suhih očiju moraju redovito koristiti kapi ili neke prirodne lijekove

Proizvodnja suza prirodno se smanjuje nakon 50. godine života te osobe kod kojih se pojavi problem suhih očiju moraju redovito koristiti kapi ili neke prirodne lijekove Hormonalne promjene - Žene su sklonije suhim očima zbog hormonalnih fluktuacija tijekom trudnoće, menopauze ili korištenja kontracepcijskih pilula i ova pojava nije rijetkost

Žene su sklonije suhim očima zbog hormonalnih fluktuacija tijekom trudnoće, menopauze ili korištenja kontracepcijskih pilula i ova pojava nije rijetkost Medicinska stanja - Autoimune bolesti poput Sjögrenovog sindroma, reumatoidnog artritisa i lupusa, kao i dijabetes te problemi sa štitnjačom, često su povezane sa suhim očima, pa osobe koje pate od tih stanja nerijetko imaju simptome suhih očiju

Autoimune bolesti poput Sjögrenovog sindroma, reumatoidnog artritisa i lupusa, kao i dijabetes te problemi sa štitnjačom, često su povezane sa suhim očima, pa osobe koje pate od tih stanja nerijetko imaju simptome suhih očiju Lijekovi - Određeni lijekovi, poput antihistaminika, dekongestiva, antidepresiva i lijekova za visoki krvni tlak, mogu smanjiti proizvodnju suza uslijed čega može doći do ove pojave

Određeni lijekovi, poput antihistaminika, dekongestiva, antidepresiva i lijekova za visoki krvni tlak, mogu smanjiti proizvodnju suza uslijed čega može doći do ove pojave Okolišni čimbenici - Izloženost vjetru, dimu ili suhom zraku, kao i boravak u klimatiziranim ili grijanim prostorijama, ubrzava isparavanje suza

Izloženost vjetru, dimu ili suhom zraku, kao i boravak u klimatiziranim ili grijanim prostorijama, ubrzava isparavanje suza Dugotrajan rad pred ekranima - Gledanje u zaslone računala, pametnih telefona ili tableta smanjuje učestalost treptanja, što dovodi do isušivanja površine oka

Gledanje u zaslone računala, pametnih telefona ili tableta smanjuje učestalost treptanja, što dovodi do isušivanja površine oka Nošenje kontaktnih leća - Dugotrajno nošenje leća može ometati normalnu raspodjelu suznog filma

Foto: Shutterstock

Koji su simptomi suhih očiju?

Simptomi suhih očiju mogu varirati od blagih do vrlo neugodnih, a najčešći znakovi uključuju:

Osjećaj peckanja, žarenja ili grebanja u očima

Osjećaj pijeska ili stranog tijela u oku

Crvenilo i iritacija

Zamućen vid, osobito tijekom čitanja ili rada na računalu

Povećana osjetljivost na svjetlo (fotofobija)

Pojačano suzenje, što je paradoksalna reakcija oka na iritaciju

Stvaranje sluzavog iscjetka u ili oko očiju

Nelagoda pri nošenju kontaktnih leća

Koji su prirodni lijekovi za suhe oči?

Mnogi prirodni pristupi mogu ublažiti simptome i poboljšati zdravlje očiju dugoročnim korištenjem. Ukoliko se često susrećete s problemom suhih očiju, pokušajte ga riješiti prirodnim metodama koje su manje agresivne za vaše oči od brojnih kapi.

Topli oblozi i higijena vjeđa

Stavite čistu, toplu i vlažnu krpicu na zatvorene oči na 5 do 10 minuta. Toplina pomaže otčepiti žlijezde u vjeđama koje proizvode ulje, poboljšavajući tako kvalitetu suza. Nakon obloga, nježno masirajte vjeđe i očistite ih blagim sredstvom, poput razrijeđenog dječjeg šampona, kako biste uklonili nečistoće

Povećajte unos omega-3 masnih kiselina

Omega-3 masne kiseline smanjuju upalu u tijelu, uključujući i onu u očima. Uključite u prehranu namirnice bogate ovim kiselinama, poput lososa, tune, lanenih sjemenkt, chia sjemenki i oraha

Ostanite hidrirani

Pijenje dovoljno vode (preporučuje se barem 8 čaša dnevno) ključno je za održavanje hidratacije cijelog tijela, pa tako i za proizvodnju suza

Redovito trepćite i pravite pauze

Prilikom rada na računalu svjesno se podsjetite da trepćete češće. Primijenite pravilo "20-20-20": svakih 20 minuta, napravite pauzu od 20 sekundi i gledajte u predmet udaljen 20 stopa (oko 6 metara)

Koristite ovlaživač zraka

U suhim prostorijama, posebno zimi, ovlaživač zraka može spriječiti prebrzo isparavanje suza

Prilagodite prehranu

Osim omega-3 kiselina, za zdravlje očiju važni su i vitamini A, C, D i E te antioksidansi poput luteina i zeaksantina. Jedite puno lisnatog zelenog povrća, mrkve, agruma i orašastih plodova

Zaštitite oči

Na otvorenom nosite sunčane naočale koje se obavijaju oko lica kako biste zaštitili oči od vjetra i sunca

Foto: Shutterstock

Kada je potrebno posjetiti liječnika?

Iako prirodni lijekovi mogu pružiti olakšanje, važno je prepoznati kada je vrijeme da potražite stručnu pomoć. Donosimo najčešće simptome koji se ne smiju zamenarivati i zbog kojih je potrebno posjetiti liječnika:

Simptomi suhih očiju traju dulje vrijeme unatoč kućnom liječenju

Osjećate jaku bol, primijetite značajne promjene u vidu ili znakove infekcije (poput gnojnog iscjetka)

Suhoća očiju ometa vaše svakodnevne aktivnosti

Liječnik može postaviti točnu dijagnozu, isključiti ozbiljnije bolesti i preporučiti odgovarajuću terapiju, poput umjetnih suza, protuupalnih kapi ili drugih medicinskih postupaka ovisno o stanju vaših očiju.

Može li se pojava suhih očiju izbjeći?

U mnogim slučajevima, pojava suhih očiju može se spriječiti ili barem ublažiti usvajanjem zdravih navika.

Ključne preventivne mjere uključuju:

Izbjegavanje izravnog puhanja zraka iz sušila za kosu, klima uređaja ili ventilatora u oči

iz sušila za kosu, klima uređaja ili ventilatora u oči Redovite pauze tijekom dugotrajnog rada koji zahtijeva vizualnu koncentraciju

tijekom dugotrajnog rada koji zahtijeva vizualnu koncentraciju Pozicioniranje zaslona računala ispod razine očiju kako bi se smanjila izloženost površine oka zraku

ispod razine očiju kako bi se smanjila izloženost površine oka zraku Prestanak pušenja i izbjegavanje zadimljenih prostora

i izbjegavanje zadimljenih prostora Uravnotežena prehrana i dovoljan unos tekućine

Briga o zdravlju očiju sastavni je dio opće dobrobiti. Usvajanjem ovih jednostavnih, prirodnih pristupa možete značajno smanjiti nelagodu uzrokovanu suhim očima i sačuvati jasan i ugodan vid.

