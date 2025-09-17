Znanstvenici savjetuju kako odgovoriti kad vas vrijeđaju: 'To mijenja situaciju u vašu korist'

Mnogi ljudi ne znaju kako reagirati kada postanu meta uvrede, pa često ostanu zatečeni, povrijeđeni ili uzvrate na način koji samo pogoršava situaciju.

Međutim, znanstvenici tvrde da postoji učinkovitiji način zaustavljanja verbalnog napada: duhovit odgovor koji osobu koja vrijeđa stavlja u smiješan i inferioran položaj, piše The Sun.

Načini suočavanja sa zlostavljačima

Neuroznanstvenik dr. Dean Burnett za časopis BBC Science Focus objašnjava: "Uvrede su složen oblik komunikacije koji su znanstvenici temeljito proučavali. Pokazalo se da njihov učinak ne ovisi samo o tome tko ih izgovara, već i o načinu na koji ih osoba primi."

Dodaje kako u slučaju jednostavnih uvreda, onih koje nemaju dublje društvene ni povijesne konotacije, osoba kojoj je uvreda upućena, ima značajnu kontrolu nad ishodom. "Kada su u pitanju izravne uvrede, bez dubljeg društvenog značenja, 'meta' često ima moć oblikovati tijek situacije. Postoje mnogi znanstveno potvrđeni načini kako neutralizirati uvredu ili joj čak promijeniti smisao."

Jedna od učinkovitih strategija, objašnjava Burnett, jest da osobu koja vrijeđa svjesno svrstamo u određenu društvenu kategoriju – onu koju doživljavamo kao manje relevantnu. Tako se smanjuje njezin društveni utjecaj u razgovoru i preusmjerava moć na osobu koja je uvrijeđena.

Primjerice, ako netko kaže: "Tvoja frizura izgleda glupo", odgovor poput: "U redu, smiri se, bako", mijenja situaciju. Tim odgovorom osobu koja vrijeđa kategorizirate u skupinu staromodnih i neinformiranih, čime je činite manje ozbiljnom i smiješnom.

Dr. Burnett također ističe da se uvrede mogu preusmjeriti te tako istaknuti slabosti osobe koja vrijeđa. Ako primjerice netko kaže: "Ne razumijem zašto je tvoj partner s tobom. Privlačniji je od tebe." Vi odgovorite: "Želiš li da ti to objasnim? S bojicama?"

"Postoji bezbroj ovakvih odgovora. Svi se temelje na istoj ideji – ne smijete dati moć osobi koja vrijeđa. Nemojte joj dopustiti da dominira razgovorom i zadržite kontrolu nad situacijom", zaključuje dr. Burnett.

