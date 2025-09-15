Pitali smo vas koliko znate o ženskom ciklusu: 'Ovulacija traje pet minuta'

Znanstvene studije sugeriraju da muškarci možda imaju biološki "ugrađen" mehanizam za prepoznavanje ovulacije. Jedno istraživanje objavljeno u časopisu Hormones and Behavior pokazalo je fascinantne rezultate. Znanstvenici su fotografirali žene tijekom plodne (folikularne) i neplodne (lutealne) faze ciklusa te pomoću računalne tehnologije stvorili prosječne "plodne" i "neplodne" prototipove lica.

Kada su muškarcima pokazane snimke lica, oni su značajno češće birali lica transformirana prema "plodnom" prototipu kao atraktivnija, brižnija i sklonija flertu. Čini se da suptilne promjene u obliku lica, uzrokovane hormonalnim fluktuacijama, šalju muškarcima podsvjesne signale.

Ipak, svjesno znanje je čini se nešto manje. Slučajni prolaznici otkrili su na TikToku RTL-ovog portala Net.hr u rubrici "Vox populi" koliko znaju o ovulaciji.

"Pa ne znam, pet minuta traje ovulacija", rekao je jedan mladić.

"Mislim da traje nekoliko dana, da je prije menstruacije", odgovorio je jedan gospodin.

"Mislim da traje nekoliko dana, ali nisam siguran. Počne dva tjedna nakon menstrualnog ciklusa. Toliko se sjećam iz srednje škole", otkrio nam je treći prolaznik.

Na pitanje što je uopće ovulacija, muškarci su nam također ponudili zanimljive odgovore.

"Je l' to ona naprava? Ne, to je spirala", odgovorio je prolaznik.

"To je ono kad je jajnik za oplodnju pripremljen. Tako nešto", rekao je jedan gospodin.

"Ovulacija je nastajanje jajne stanice tijekom menstrualnog ciklusa", odgovorio je jedan mladić.

