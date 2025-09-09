Sve je više šestogodišnjakinja s menstruacijom. Liječnici zabrinuti: 'Imaju tijela tinejdžerica'

Archana, majka šestogodišnje djevojčice, primijetila je značajne promjene na tijelu svoje kćeri koje su bile neobične i jako su je zabrinule.

"Uplašila sam se kad sam to vidjela u tako ranoj dobi. Počela se ljutiti zbog sitnica. Bila sam zabrinuta zbog tih promjena", rekla je.

Archana (majčino pravo ime nije objavljeno zbog zaštite djeteta op.a.) živi s obitelji u jednom selu u okrugu Satara u zapadnoj Indiji u maloj kući na farmi s mužem i dvoje djece - sinom i starijom kćeri. Kad je Archanina kći počela izgledati starije za svoje godine, odlučila ju je odvesti liječniku.

Rashi koja živi u Delhiju, također je počela primjećivati ​​promjene na tijelu svoje kćeri, ali je mislila da je to normalno. Njena šestogodišnja kći bila je teška 40 kilograma i smatrala ju je "zdravim djetetom", piše BBC.

No, jednog dana, Rashiina kći se iznenada požalila na krvarenje. Nakon odlaska liječniku, utvrđeno je da je njezina kći dobila menstruaciju. "Bilo nam je jako teško to prihvatiti. Moja kći nije mogla shvatiti što joj se događa", rekla je Rashi.

Djevojčice brže ulaze u pubertet u posljednjih nekoliko godina

Istovremeno, lokalni liječnik savjetovao je Archani da se obrati ginekologu.

"Kad nam je Archana dovela svoju kćer, nakon pregleda otkrili smo da ima sve simptome puberteta. Imala je tjelesnu građu tinejdžerice između 14 i 15 godina i mogla je dobiti menstruaciju u bilo kojem trenutku", rekao je dr. Sushil Garud, koji radi u Bolnici za majčinstvo u gradu Puneu.

Dr. Garud je otkrio da je razina hormona kod djevojčice bila puno viša od normalne za njezinu dob te da bi to moglo biti posljedica mnogih uzroka.

"Archana mi je rekla da u njezinoj kući postoje dva kanistra pesticida od pet kilograma i da se njezina kći stalno igra oko njih. To može biti jedan od glavnih razloga za hormonske promjene kod djevojčice", smatra ovaj ginekolog te objašnjava da se preuranjene promjene kod djece nazivaju preuranjeni pubertet ili rani pubertet.

Pubertet je proces u kojem se promjene događaju u tijelu dječaka i djevojčica, kada se razvijaju njihovi spolni organi i postaju sposobni za reprodukciju. Većini dječaka rastu dlake na licu i stidne dlake, a glas im se produbljuje. Većini djevojčica rastu stidne dlake i grudi te dobiju menstruaciju. Normalno je da pubertet počne između osme i 13. godine za djevojčice, a između devete i 14. godine za dječake.

Dr. Vaishaki Rusteghi, pedijatrica i adolescentna endokrinologinja specijalizirana za hormonalne poremećaje, kaže da je primijetila promjene kod djevojčica u posljednjih nekoliko godina.

Broj slučajeva ranog puberteta se povećao

"Prije su djevojčice dobivale menstruaciju 18 mjeseci do tri godine nakon pojave prvih znakova fizičkih promjena, ali sada djevojčice dobivaju menstruaciju unutar tri do četiri mjeseca", rekla je te je dodala da dječaci sada počinju dobivati ​​bradu i brkove unutar jedne do godinu i pol od početka puberteta, dok se to prije događalo i do četiri godine kasnije.

Dr. Sushitra Surve iz Odjela za istraživanje zdravlja djece Indijskog vijeća za medicinska istraživanja (ICMR) u svojoj je studiji otkrila da se broj slučajeva ranog puberteta povećao.

Studija Nacionalnog instituta za istraživanje reproduktivnog i dječjeg zdravlja, provedena na 2000 djevojčica, otkrila je da majke često ne prepoznaju znakove puberteta. Ovaj institut proučava uzroke i rizike povezane s preranim pubertetom kod djevojčica mlađih od devet godina.

Bolnica Bai Jerbai Wadi u Mumbaiju i ICMR zajednički su 2020. godine održali kamp za djevojčice u dobi od šest do devet godina koje su ušle u rani pubertet.

"Njih 60 djevojčica u dobi između šest i devet godina već je ušlo u pubertet, a neke bi mogle dobiti menstruaciju u bilo kojem trenutku", rekla je dr. Sudha Rau, koja radi na pedijatrijskom odjelu bolnice.

Što uzrokuje rani pubertet?

Liječnici kažu da postoji mnogo uzroka za početak ranog puberteta i da se ne može izdvojiti samo jedan jer se istraživanja još uvijek provode. Vjeruju da su pesticidi, konzervansi koji se koriste u hrani, zagađenje i pretilost neki od mogućih uzroka.

Dr. Prashant Patil, koji proučava problem kod djevojčica u Mumbaiju, kaže da je pretilost jedan od najvećih faktora rizika za rani pubertet i da se broj slučajeva povećao zbog porasta broja pretile djece tijekom pandemije COVIDA-19.

Više od 390 milijuna djece i adolescenata u dobi od pet do 19 godina imalo je prekomjernu težinu u 2022. godini, od čega je 160 milijuna bilo pretilo, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Pretilost je kronična složena bolest koja se manifestira prekomjernim naslagama masti koje mogu naštetiti zdravlju. Mjeri se indeksom tjelesne mase (BMI), koji uzima u obzir spol pri rođenju, dob, tjelesnu težinu i visinu djeteta ili tinejdžera.

Zbog promjena na tijelu izložene vršnjačkom nasilju

Mogući čimbenici rizika su pretjerana upotreba mobitela i gledanje televizije i drugih ekrana te nedostatak tjelesne aktivnosti. Dr. Vaishaki je rekla da se u posljednje dvije do tri godine u njezinoj klinici svakodnevno prijavljuje pet do šest slučajeva rane menstruacije.

"Neke majke kažu da su primijetile promjene u travnju, a da su djevojčice dobile menstruaciju u lipnju ili srpnju. Sada se slično događa i s dječacima", kazala je te je dodala da vrijeme provedeno pred ekranom također neizravno utječe na početak ranog puberteta.

Kćeri Archane i Rashi primaju terapiju kako bi odgodile menstruaciju barem do desete ili 11. godine.

Liječnici kažu da u njihovoj trenutačnoj dobi djevojčice nisu dovoljno zrele da se brinu o sebi i održavaju higijenu tijekom menstruacije. Istaknuli su da djevojčice koje dožive rani pubertet mogu imati psihosocijalne probleme.

Studije su otkrile da te djevojčice mogu imati problema sa slikom tijela tijekom cijelog života te da ih vršnjaci mogu maltretirati zbog ranih promjena na tijelu.

