Medicinska sestra upozorila na šest ranih znakova teške bolesti: Dijagnoza obično stigne prekasno

Hazel Jackson, medicinska sestra u Kidney Cancer UK, koja brine o oboljelima od raka bubrega upozorila je da tisuće ljudi možda brkaju malo poznate znakove bolesti s uobičajenim zdravstvenim problemima.

Jedan od najbrže rastućih karcinoma u Britaniji i SAD-u, posebno među mlađima od 50 godina, često se naziva "tihim ubojicom" jer rijetko uzrokuje simptome dok ne uznapreduje. Stručnjaci već dugo upozoravaju da je kod pojave karakterističnih znakova poput krvi u mokraći često prekasno za uspješno liječenje raka.

Ako se rak bubrega otkrije rano, tri četvrtine pacijenata preživi najmanje pet godina, ali nakon što se on proširi, preživljavanje pada na samo 18 posto. Hazel je istaknula da treba biti oprezan zbog šest specifičnih ranih znakova bolesti i da treba "vjerovati svojim instinktima".

Rani simptomi raka bubrega

"Rak bubrega često se naziva 'tihom bolešću' jer mnogi ljudi ne primjećuju ništa loše. Zato je uočavanje ranih znakova upozorenja vrlo važno", rekla je Jackson Daily Mail.

Ponavljajuće infekcije mokraćnog sustava

Prvi simptom koji ljudi često previde su ponavljajuće infekcije mokraćnog sustava (IMS).

"Iako se pojedinačna infekcija obično lako liječi, ponovljene mogu signalizirati dublji problem. Očituju se kao peckanje pri mokrenju, stalna potreba za mokrenjem, mutna ili mokraća snažnog oštrog mirisa, a ponekad i nelagoda u leđima ili vrućica", objasnila je medicinska sestra.

"Ponavljajuće infekcije mogu ozbiljno utjecati na vaš svakodnevni život, mogu otežavati rad, spavanje ili uživanje u svakodnevnim aktivnostima. Iako je većina infekcija mokraćnog sustava bezopasna, ponovljene infekcije mogu prikriti ozbiljne probleme s bubrezima, uključujući, u rijetkim slučajevima i rak", dodala je.

Tupa bol u leđima i neobjašnjiv umor

Tupa bol na boku, u leđima ili odmah ispod rebara koja traje, te neobjašnjiv umor, koji ne nestaje odmorom, su dva druga ključna znaka.

Neobjašnjivi gubitak težine

"Gubitak težine bez truda, posebno ako se dogodi brzo, četvrti je mogući znak", rekla je Jackson.

Medicinski poznat kao kaheksija ili sindrom propadanja, ovaj simptom uzrokuje ekstremni gubitak mišića i masti. Istraživanja pokazuju da osobe s rakom u ranoj fazi obično ne pate od kaheksije. No, čak četiri od pet osoba s uznapredovalim rakom razvije određeni stupanj kaheksije.

Smatra se da je kod raka uzrokovana upalom, jer ona može potaknuti gubitak mišića, a tumor može oduzeti energiju ostatku tijela.

Kvržica na trbuhu i krv u mokraći

Jackson je otkrila da su kvržica ili oteklina na trbuhu i krv u mokraći posljednja dva ključna znaka.

"Od toga je krv u mokraći često najveća crvena zastavica. Može se pokazati na različite načine, od očito tamnocrvene ili smeđe mokraće do slabašne ružičaste nijanse, sitnih mrlja ili čak krvi samo na kraju mokrenja", objasnila je.

"Neki ljudi pretpostavljaju da se zbog male kapljice ne vrijedi brinuti, ali u biti, svaka krv u mokraći je abnormalna i treba je odmah provjeriti. Može biti uzrokovana nečim jednostavnim poput bubrežnog kamenca ili infekcije, ali može biti i rani znak raka bubrega. Nikada to ne odbacujte", upozorila je.

Medicinska sestra je objasnila da "ovi znakovi mogu biti nejasni i ne pojavljuju se uvijek zajedno. Zato je ključno vjerovati instinktima".

"Ako primijetite krv u mokraći, stalnu bol ili ponovljene infekcije, obratite se liječniku obiteljske medicine i inzistirajte na pregledima. Budite uporni, objasnite simptome, tražite da se vaše brige shvate ozbiljno i razmislite o tome da zatražite uputnicu za specijalistu ako je potrebno", istaknula je.

