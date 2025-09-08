Mnogi ne prepoznaju na vrijeme: Sedam znakova da ne unosite dovoljno vlakana

Vlakna imaju ključnu ulogu ne samo u probavnom sustavu, već i u funkcionalnom održavanju sustava organa. Osim što reguliraju probavu, doprinose stabilnoj razini glukoze u krvi te povoljno utječu na razinu kolesterola.

Unatoč tome, većina ljudi unosi manje od polovice preporučenog dnevnog unosa, što može rezultirati brojnim zdravstvenim komplikacijama, piše Real Simple.

Sedam znakova da ne unosite dovoljno vlakana

Stručnjaci naglašavaju da ciljane promjene u prehrambenim navikama mogu značajno i brzo poboljšati unos vlakana.

1. Smetnje koncentracije

Vlakna pomažu regulirati razinu šećera u krvi, a time i koncentraciju. "Vlakna usporavaju apsorpciju ugljikohidrata i glukoze pa njihov nedostatak može uzrokovati nagle skokove i padove šećera, što smanjuje pažnju i jasnoću razmišljanja", objašnjava Benjamin Barlow, liječnik hitne medicine.

Mutan, nejasan osjećaj nakon obroka može biti znak niskog unosa vlakana, ali također može upućivati i na druge probleme, poput nedostatka sna, dehidracije ili zdravstvenih stanja koja je potrebno provjeriti s liječnikom.

2. Brza glad nakon jela

Ako ste brzo gladni nakon jela, vlakna mogu biti razlog. "Vlakna usporavaju probavu i čine da se dulje osjećate siti", kaže Barlow.

Hrana bogata vlaknima zahtijeva dulje žvakanje, a upravo ta kombinacija pomaže produžiti osjećaj sitosti. Obroci koji se temelje na bijelom kruhu, tjestenini ili prerađenim grickalicama, bez povrća, voća, mahunarki ili cjelovitih žitarica, često ne pružaju dovoljno vlakana.

3. Nejasni imunosni simptomi

Nedostatak vlakana može oslabiti crijevnu barijeru i ravnotežu mikrobioma, što vodi do kronične upale. "To se može manifestirati kao iritacija kože, alergijske reakcije ili osjetljivost", kaže Jorge Green, kirurg specijalist.

Simptomi nedostatka vlakana često su nejasni i promjenjivi, poput zatvora, umora ili iritacije kože. Ključni pokazatelj jest da se javljaju postupno i nisu povezani s konzumacijom određene hrane.

4. Pad energije

Vlakna usporavaju probavu i stabiliziraju šećer u krvi pa njihov nedostatak često uzrokuje nagli pad energije, osobito između obroka.

"Kada ljudi povećaju unos vlakana, na primjer zamjenom bijele riže s lećom ili dodavanjem chia sjemenki u doručak, pad energije često nestaje unutar nekoliko dana", dodaje Green. Pad energije obično se pojavljuje jedan do dva sata nakon obroka s rafiniranim ugljikohidratima, kada se istovremeno javlja osjećaj gladi i umora.

5. Zatvor i probavne smetnje

Zatvor je jedan od najočitijih znakova nedostatka vlakana. "Osobe koje ne unose dovoljno vlakana češće imaju tvrdu stolicu i naprezanje prilikom pražnjenja crijeva", kaže Cynthia Odogwu, liječnica obiteljske medicine.

Povećanje unosa vlakana prvi je korak u rješavanju problema, a ako zatvor ne popusti nakon nekoliko dana, potrebno je konzultirati liječnika.

6. Neugodan zadah

Nedostatak vlakana može usporiti probavu i poremetiti ravnotežu crijevnih bakterija, što doprinosi stvaranju spojeva koji uzrokuju neugodan zadah.

Barlow upozorava da se loš zadah zbog vlakana obično pojavljuje uz druge probavne probleme, poput zatvora ili nadutosti, a ne posebno. Kada se ti simptomi pojave zajedno, povećanje unosa vlakana često pomaže u ublažavanju problema.

7. Povišen kolesterol

Nedostatak vlakana može povisiti razinu kolesterola i povećati rizik za srčanih bolesti. "Dijeta siromašna vlaknima i bogata zasićenim mastima često dovodi do povišenog LDL-kolesterola", kaže Odogwu.

Zdrava prehrana bogata vlaknima smanjuje razinu tzv. "lošeg" kolesterola, a jednostavne promjene poput konzumacije mahunarki, lisnatog povrća, brokule, cvjetače, orašastih plodova i sjemenki značajno poboljšavaju unos.

