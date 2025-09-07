Nova studija otkrila koja dobna skupina je najnesretnija: Jeste li vi među njima?

Znanstvenici su otkrili da su mladi danas najnesretniji ljudi na svijetu, čime su potpuno pobili ideju o "krizi srednjih godina".

Novo istraživanje, koje je nedavno objavljeno, otkrilo je da su osobe u dobi od 18 do 24 godine najnesretnija skupina u SAD-u, Ujedinjenom Kraljevstvu i u još 44 zemlje diljem svijeta.

Povijesno gledano, istraživanja su pokazivala da sreća opada u srednjim godinama života, obično oko četrdesetih, a potom ponovno raste u starijoj dobi. Međutim, znanstvenici iz SAD-a i Velike Britanije ustanovili su da se mentalno zdravlje pripadnika generacije Z pogoršava još od otprilike 2014. godine, a taj se trend dodatno pogoršao tijekom i nakon pandemije COVID-19.

Žene u lošijem stanju od muškaraca

Iako istraživači nisu naveli točan uzrok pada sreće među mladima, istaknuli su šire probleme poput češćeg izostajanja iz škole, teškoća u učenju te sve većeg broja mladih koji napuštaju tržište rada zbog mentalnih poteškoća.

Foto: Shutterstock

Također su otkrili da mlade žene imaju lošije mentalno zdravlje od mladih muškaraca, što bi moglo biti povezano s višim stopama anksioznosti i depresije kod žena.

U SAD-u su mlade žene zabilježile najveći porast nezadovoljstva – razina očaja porasla je s 5,6 posto u 2009. godini na 9,3 posto u 2024. godini.

Tim je definirao očaj kao ozbiljno stanje narušenog mentalnog zdravlja, u kojem osoba osjeća izniman stres, depresiju ili emocionalnu preopterećenost kroz dulje razdoblje. Od 1993. do 2014. samo je 3,7 posto Amerikanaca prijavljivalo osjećaj očaja, no do 2024. ta je brojka porasla na 6,7 posto. Kod mladih osoba mlađih od 25 godina gotovo se utrostručila – s 2,9 posto na 8 posto.

Krivci su ekrani i financijski status

Globalno, mentalno zdravlje mlađih odraslih alarmantno se pogoršava. U 44 zemlje, istraživači su otkrili da je 48 posto pripadnika generacije Z u riziku od mentalnih problema, a više od 13 posto mladih ispod 25 godina opisuje se kao "uznemireno", naspram 5,6 posto ostalih sudionika.

Istraživač Martijn Hendriks ističe da su za to djelomično krivi prekomjerno vrijeme pred ekranima i financijske teškoće mladih.

"Današnji mladi odrasli od djetinjstva provode znatno više vremena ispred ekrana u usporedbi s prijašnjim generacijama", izjavio je.

Foto: Shutterstock

Prema pisanju NL Timesa, Hendriks sumnja da je upravo ta razlika dovela do toga da se mladi ljudi pretjerano uspoređuju s drugima na internetu, što često rezultira negativnim stavovima o vlastitom životu. Hendriks, koji nije sudjelovao u istraživanju, istaknuo je da mladi odrasli nemaju ušteđevinu kao stariji Amerikanci, piše Daily Mail.

To znači da se često teže bore kako bi si mogli priuštiti osnovne stvari poput hrane i stanovanja. "Cijene nekretnina naglo su porasle, a starije generacije su od toga posebno profitirale. Imaju znatno više bogatstva, dok se mladi bore da kupe svoj prvi dom", objasnio je Hendriks.

Za američki dio istraživanja, objavljenog u časopisu PLOS One, tim je analizirao podatke iz Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), opsežne telefonske ankete koju je CDC provodio od 1993. do 2024. godine.

Svake godine sudjelovalo je više od 400.000 ljudi. Istraživači su ih pitali koliko su dana u proteklom mjesecu imali "loše mentalno zdravlje". Oni koji su odgovorili da su svi dani bili loši, klasificirani su kao osobe u stanju očaja.

Iako se rezultati temelje na tisućama intervjua tijekom 30 godina, tim je upozorio da se studija oslanja na samoprocjenu mentalnog zdravlja, što može biti subjektivno i ovisiti o raspoloženju, sjećanju ili kulturološkim razlikama u izražavanju osjećaja.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Vrtići se grade, no tko će u njima raditi? Na oglase za odgojitelje gotovo se nitko ne javlja