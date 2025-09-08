Stručnjak za mršavljenje: Ovako možete umanjiti unos za 500 kalorija na dan bez gladovanja

Mršavljenje ne mora uključivati stroge dijete ni stalno brojanje zalogaja. Prema riječima profesora Franklina Josepha, vodećeg stručnjaka iz klinike za mršavljenje Dr Frank's Weight Loss Clinic, ključ je u pametnijim prehrambenim odlukama tijekom dana, osobito ljeti kada je smanjen apetit, a dnevna rutina fleksibilnija, piše Express.

"Ne radi se uvijek o tome da jedete manje, već da jedete pametnije. Uz nekoliko sitnih prilagodbi moguće je smanjiti unos za 400 do 500 kalorija na dan, i to bez osjećaja odricanja", ističe Joseph.

Foto: Pexels

Plan prehrane za manji unos kalorija

Ručak je često najproblematičniji obrok kada je riječ o unosu kalorija, ali upravo tu možete najviše napraviti za svoje zdravlje. Umjesto kaloričnih obroka poput sendviča s majonezom koji može sadržavati i više od 700 kalorija, prof. Joseph predlaže jednostavne zamjene koje čine veliku razliku.

"Zamijenite teške obroke laganijima, poput integralne tortilje s grilanim povrćem i humusom ili pak bogate salate s grahom ili škampima. Bit ćete siti, ali unijet ćete i do 300 kalorija manje", objašnjava profesor.

Slična pravila vrijede i za osvježavajuće napitke. Ljetni frape ili zaslađeni smoothie često sadrže 300 do 400 kalorija, koje mnogi nesvjesno unesu.

"Bolji izbor bili bi ledena crna kava s malo mlijeka ili gazirana voda s limetom – takve male promjene gotovo nećete ni osjetiti, a višak kalorija se s vremenom znatno smanji", savjetuje stručnjak.

Foto: Pexels

Ni deserti nisu izuzetak kada je riječ o kontroli unosa kalorija. Umjesto sladoleda, preporučuje se konzumacija voćne salate, dok je čips bolje zamijeniti svježim povrćem uz dodatak humusa. Grilani sir može se zamijeniti zdravijim izvorima proteina, primjerice piletinom na ražnjićima.

"Jedan takav obrok može uštedjeti gotovo polovicu preporučenog dnevnog unosa kalorija, a pritom ne izaziva osjećaj restrikcije ili dijete", naglašava.

Ne treba zanemariti ni međuobroke. "Proteinska pločica ili šaka orašastih plodova znatno su bolji izbor od peciva ili čipsa jer će vas dulje držati sitima", kaže.

"Dovoljno je svakodnevno uvesti nekoliko jednostavnih promjena u prehranu kako biste postigli održiv kalorijski deficit, bez potrebe za strogim dijetama. Male promjene brzo daju značajne rezultate", zaključuje Joseph.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Provjerili smo jesu li strani radnici zadovoljni kod nas: 'Bi li voljela ostati? Pa...'