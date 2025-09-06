Dječak (9) nije popio čašu vode već pet godina, a majku to ne zabrinjava: 'Nije jedini'

Kelly Mulligan, 53-godišnja majka iz Velike Britanije, tvrdi da njezin devetogodišnji sin Max nije popio čašu obične vode otkad je napunio četiri godine, iako to mnogima zvuči zabrinjavajuće, ona u tome ne vidi problem.

Istraživanje provedeno na 2000 građana Velike Britanije otkrilo je da se više od dva i pol milijuna stanovnika ne može sjetiti kada su posljednji put popili vodu. Gotovo polovica ispitanika umjesto vode pije čaj, dok trećina konzumira kavu ili gazirana pića, piše Express.

Velika većina ne pije vodu

Prema drugom istraživanju u 13 zemalja, uključujući i neke članice EU, manje od 50 posto žena i otprilike 60 posto muškaraca unosi preporučenu dnevnu količinu tekućine prema smjernicama Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA).

Baby boom generacija dvostruko je sklonija čaju nego generacija Z, a žene češće od muškaraca ne unose dovoljno vode. Studija je pokazala da samo 17 posto ispitanika dnevno pije preporučenih osam čaša vode, prema smjernicama britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS).

Zabrinjavajuće je i to da čak jedan od deset roditelja smatra da njihova djeca ne unose dovoljno tekućine dnevno. Studija provedena na 837 tinejdžera otkrila je da 15 posto njih pije običnu vodu samo nekoliko puta tjedno, što brine mnoge roditelje – čak tri četvrtine njih priznalo je da moraju prisiljavati djecu da ostanu hidratizirana.

Foto: Shutterstock

Kellyjin sin, Max, preferira razrijeđeni sok od jabuke, koji ona koristi kako bi smanjila unos šećera.

"Max nikada nije volio običnu vodu, kaže da nema okusa. Ni ja ne pijem običnu vodu. Mogu piti samo gaziranu ili čaj", rekla je.

Kelly, koja vodi vlastiti obrt za čišćenje, kaže kako Max ipak povremeno posegne za vodom, ali tek kad nema izbora.

"Ponekad uzme gutljaj ako baš mora, ali stalno je žedan i tvrdi da mu obična voda jednostavno ne gasi žeđ", objasnila je.

Iako u školu mora nositi bocu s vodom jer su druga pića zabranjena, Kelly priznaje da nije sigurna koliko zapravo popije tijekom dana.

"Zdrav je i sretan, zato nisam pretjerano zabrinuta. Jede raznoliku hranu, stalno je u pokretu i ne može se reći da ne unosi tekućinu. Razrijeđeni sok od jabuke naš je kompromis – tako barem malo smanjujem brigu oko šećera i zdravlja zubi", zaključila je.

Foto: Shutterstock

Studija provedena u suradnji s proizvođačem hidratacijskih napitaka Más+ by Messi otkriva zabrinjavajuće navike kada je riječ o unosu tekućine, osobito među mladima. Čak 34 posto tinejdžera u dobi od 13 do 17 godina radije bira sokove, gazirana pića i druge alternative, dok 26 posto priznaje da jednostavno zaboravi piti vodu. Ni odrasli nisu u boljoj situaciji. Gotovo trećina (29 posto) smatra da su čaj, kava i gazirana pića jednako učinkoviti kao voda u održavanju hidratacije, unatoč tome što 17 posto njih redovito osjeća simptome dehidracije, poput glavobolje i kroničnog umora.

Sustavno praćenje unosa vode još je rjeđe – tek 12 posto ispitanika vodi računa o tome koliko vode pije dnevno, dok ih 60 posto ne prati uopće, oslanjajući se tek na osjećaj ili procjenu.

"Zabrinjavajuće je koliko ljudi ne zna da su zapravo svakodnevno dehidrirani. Mnogi provedu cijeli dan iscrpljeni ili s glavoboljom, a da ni ne pomisle da bi rješenje moglo biti jednostavno – čaša vode ili hidratantni napitak", upozorila je Sophie Van Ettinger, globalna potpredsjednica brenda Más+ by Messi.

Suosnivač napitka, nogometna legenda Leo Messi, kratko je dodao: "Kao sportaš, itekako znam koliko je hidratacija ključna za postizanje najboljih rezultata."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Novi trend: Mladi se odriču - prijatelja? 'U kafiću, dvije osobe, ne može ispod 10 eura'