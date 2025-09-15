Sigurno i odgovorno: 20 situacija u kojima je kreditnu karticu bolje ostaviti u novčaniku

Kreditne kartice su postale neizostavan dio modernog financijskog života. Nude praktičnost, sigurnost pri online kupnji i mogućnost skupljanja nagradnih bodova. Međutim, ta ista praktičnost može postati opasna zamka ako se ne koristi odgovorno. S velikom financijskom moći dolazi i velika odgovornost, a nepravilna upotreba "plastike" može vas brzo uvući u začarani krug duga i visokih kamata. Ključ uspješnog upravljanja osobnim financijama leži u znanju kada je pametno iskoristiti prednosti kreditne kartice, a kada ju je mudrije ostaviti u novčaniku, piše CNBC.

Prolistajte galeriju i otkrijte najčešće pogreške i popis od 20 situacija u kojima biste trebali izbjegavati korištenje kreditne kartice.