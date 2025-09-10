Znanstvenici opet upozoravaju: 'Umjetna inteligencija ne razumije što radi i to je opasno'

Istraživači s Charles Darwin Universityja tvrde da umjetna inteligencija (AI) zapravo nema svijest o svojim postupcima. Voditeljica istraživanja, dr. Maria Randazzo, kaže da je to ozbiljan problem koji će se pogoršavati ako se ne uvedu pravila i regulative.

''Umjetna inteligencija nije inteligentna na ljudski način. To je tehničko postignuće, a ne oblik razmišljanja'', objašnjava dr. Randazzo. ''AI nema pojma što radi niti zašto. Ne razmišlja kao čovjek – samo prepoznaje obrasce, bez pamćenja, empatije i mudrosti", rekla je za LADbible.

Problem je i to što AI ne vodi računa o ljudskim pravima i slobodama, poput privatnosti, diskriminacije ili autonomije korisnika. Primjer su nedavni antisemitistički ispadi Grok AI-ja, softvera koji vodi Elon Musk.

Dr. Randazzo objašnjava zašto je ovo opasno: ''Ako razvoj AI-ja ne bude temeljen na onome što nas čini ljudima – na sposobnosti da biramo, osjećamo i suosjećamo – riskiramo sustave koji umjesto da pomažu, umanjuju ljudsku vrijednost. Ljude se ne smije tretirati kao podatke.''

Foto: Lummi

I dok danas AI može zabaviti generiranjem memea ili stvaranjem slika, stručnjaci upozoravaju da u budućnosti ti isti strojevi mogu preuzeti kontrolu nad nama ako se ne postave jasna pravila i granice.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Šprajc zamolio, umjetna inteligencija napravila: Vjenčanje Taylor i Travisa na hrvatski način!