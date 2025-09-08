'Kuma umjetne inteligencije' cura ostavila pomoću njegovog vlastitog izuma: 'Natjerala je ChatGPT...'

Došlo je vrijeme u kojem umjetna inteligencija oblikuje gotovo svaki aspekt našeg svakodnevnog života. Ljudi je koriste za generiranje fotografija, pomoć pri poslu, pisanju seminara i zadaća, pa sve do traženja životnih savjeta. No, ponekad tehnologija ode i korak dalje - u područja za koja bismo pomislili da su rezervirana isključivo za emocije i ljudske odnose.

Britansko-kanadski informatičar, kojeg svijet poznaje kao "kuma umjetne inteligencije" te dobitnik Nobelove nagrade za fiziku, Geoffrey Hinton (77), godinama je jedan od najglasnijih kritičara AI-ja.

Ipak, ono što je nedavno otkrio u razgovoru za jedan britanski medij šokiralo je mnoge - njegova bivša djevojka odlučila je okončati njihovu vezu uz pomoć umjetne inteligencije. I to ni manje ni više nego koristeći ChatGPT.

"Natjerala je ChatGPT da mi objasni koliko sam bio odvratan. Chatbot je detaljno napisao koliko je moje ponašanje bilo grozno i dala mi je taj tekst", rekao je Hinton, te dodao kako se nije osjećao previše pogođeno jer "nije mislio da je doista bio toliko odvratan".

Foto: Profimedia

Nova ljubav na pomolu?

U istom intervjuu, Hinton se osvrnuo i na šire posljedice koje bi tehnologija mogla donijeti čovječanstvu.

"Zamislite da teleskopom vidite invaziju koja dolazi za deset godina. Biste li govorili: 'Ostanimo pozitivni'? Ne, pitali biste se kako ćemo se obraniti. Ako pozitivnost znači glumiti da se to neće dogoditi, onda ljudi ne bi trebali ostati pozitivni", tvrdi.

Zanimljivo je da je ovaj profesor Sveučilišta u Torontu, unatoč tom ljubavnom razočaranju i vlastitoj kritici, i dalje koristi istu tehnologiju.

Foto: Profimedia

ChatGPT mu služi u praktične svrhe - od popravljanja kućanskih aparata do istraživanja kojima se bavi. Kada je riječ o ljubavi, Hinton je ipak odlučio krenuti dalje: "Upoznao sam nekoga tko mi se još više sviđa".