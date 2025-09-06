Nekima je čak trebalo pet sati da pronađu psića na ovoj fotografiji: Možete li vi biti bolji?

Detektivski zadaci koji uključuju skrivanje životinja u neobičnim okruženjima već godinama osvajaju pažnju korisnika društvenih mreža, jer ne samo da zahtijevaju oštru pozornost, već i kreativnost u otkrivanju skrivenih detalja.

Jedan takav zadatak izazvao je veliku pomutnju među Reddit korisnicima. Naime, riječ je o intrigantnoj fotografiji sobe u kojoj se nalazi ormar s policama prepunim knjiga, a ispred njega prostire se šareni tepih.

I dok sve na prvi pogled izgleda sasvim uobičajeno, u ovoj sceni vješto je sakriven psić. Autor fotografije bacio je izazov na korisnike - pozvao ih je da otkriju gdje se taj mali četveronožni prijatelj skriva.

'Pet sati sam ga tražio'

Fotografija je postala viralna, a brojni ljudi su se trudili pronaći ovog misterioznog četveronožnog prijatelja. Za neke je ovaj izazov bio pravi test njihove pažnje, jer su tvrdili da je gotovo nemoguće uočiti skrivenog psića, dok su drugi, uz samo nekoliko trenutaka pažljivog gledanja, uspješno locirali četveronožnog ljubimca.

"Ovo je bilo teško", "Ne mogu pronaći psića. Tako se dobro skriva. Pet sati tražim i ništa ne vidim", "Doslovno sam odustao i dok sam skrolao prema dolje da priznam poraz, vidio sam ga", "Bio sam uvjeren da se skriva vani i da gleda na kameri na vratima", "Gotovo nevidljivo", bili su samo neki od komentara.

Gdje se nalazi?

Psić se sakrio ispod ormara, a ono što je pomoglo da ga korisnici konačno lociraju bio je njegov smeđi rep koji je pomalo virio izvan skrivene lokacije, potpuno stopljen s bojom parketa.