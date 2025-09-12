Stručnjak za umjetnu inteligenciju: 'Gotovo sam potpuno uvjeren da živimo u simulaciji'

Razvoj umjetne inteligencije posljednjih godina odvija se iznimnom brzinom, što je potaknulo stručnjake i znanstvenike da preispituju budućnost naše civilizacije i rastući utjecaj tehnologije na sve aspekte društva.

S razvojem naprednih tehnologija poput ChatGPT-a, sve uvjerljivijih AI videa te sve većim zabrinutostima zbog utjecaja automatizacije na tržište rada, rasprave i analize proširile su se i na šire filozofske i egzistencijalne teme, uključujući i mogućnost da naša stvarnost može biti računalna simulacija.

Napredak umjetne inteligencije

Računalni znanstvenik dr. Roman Yampolskiy nedavno je u intervjuu za podcast Diary of a CEO pričao o svojim viđenjima o utjecaju umjetne inteligencije na radna mjesta te otkrio što on misli da nas čeka sljedećih dvadeset godina.

Teorija simulacije, koja je postala široko poznata zahvaljujući filozofu Nicku Bostromu, tvrdi da je svemir, uključujući sve što nas okružuje, računalna simulacija koju je stvorila tehnološki napredna civilizacija. Bostrom je iznio tri ključna argumenta: vrlo je malo vjerojatno da ljudske civilizacije dosegnu tzv. posthumanu fazu, još manje je vjerojatno da bi posthumane civilizacije bile zainteresirane za pokretanje simulacija svojih predaka, dok je gotovo sigurno da većina ljudi s našim iskustvima živi unutar takve simulacije. Ako je posljednji scenarij točan, statistički je mnogo vjerojatnije da je naša stvarnost simulirana nego da živimo u tzv. osnovnoj stvarnosti.

Dr. Yampolskiy slaže se s tim tezama i objašnjava da njegovo uvjerenje u teoriju simulacije proizlazi iz napretka u razvoju umjetne inteligencije koja je danas sposobna stvarati digitalne entitete, tzv. "agente", koji su gotovo identični ljudima u načinu na koji razmišljaju i reagiraju. Osim toga, virtualna stvarnost također postaje toliko napredna da je sve teže razlikovati je od stvarnog svijeta.

"Ako vjerujemo da ćemo moći razviti umjetnu inteligenciju koja će dostići ljudsku razinu sposobnosti, kao i stvarati virtualne svjetove koji su jednako uvjerljivi kao naš, onda je samo pitanje vremena kada će to postati dostupno svima", objašnjava Yampolskiy i dodaje da bi tada bilo moguće pokrenuti milijarde simulacija koje bi bile identične našoj stvarnosti, gradeći iskustva koja su gotovo identična stvarnom životu.

Osim tehničkih argumenata, Yampolskiy povezuje teoriju simulacije s religijskim vjerovanjima, ističući da mnoge religije sadrže koncept "superinteligentnog" bića koje je stvorilo svijet. Kada su ga pitali koliko je siguran da živimo u simulaciji, Yampolskiy je odgovorio da je gotovo potpuno uvjeren u tu mogućnost, prenosi LADbible.

