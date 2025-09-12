NASA na Crveni planet šalje četvero odabranih: Godinu dana živjet će na Marsu, ali postoji kvaka

Četvero pomno odabranih istraživača-volontera uskoro će se oprostiti od vanjskog svijeta na više od godinu dana. U nedjelju, 19. listopada, zakoračit će u specijalizirano stanište u Johnsonovom svemirskom centru u Houstonu kako bi započeli 378-dnevnu misiju koja simulira život i rad na Marsu. Njihov dom neće biti na drugom planetu, već u pomno konstruiranom okruženju na Zemlji, ali izazovi s kojima će se suočiti bit će itekako stvarni.

Ovo je druga od tri planirane misije u sklopu NASA-inog projekta CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog). Cilj je prikupiti ključne podatke o ljudskom zdravlju, izdržljivosti i performansama tijekom dugotrajnih misija u dubokom svemiru, čime se utire put budućim ljudskim ekspedicijama na Mjesec i, konačno, na Crveni planet. Misija će završiti 31. listopada 2026. godine.

Život u "Mars Dune Alpha" staništu

Posada će živjeti u staništu nazvanom "Mars Dune Alpha", strukturi površine 158 četvornih metara koja je ispisana 3D tehnologijom od materijala zvanog lavacrete, sličnog onome što bi se moglo koristiti za gradnju na Marsu. Iako se to možda čini prostranim, unutrašnjost je skučena i funkcionalna, dizajnirana da oponaša uvjete života daleko od Zemlje.

Unutar staništa nalaze se četiri male spavaće sobe, tek nešto veće od kreveta koji se u njima nalazi, dvije kupaonice, zajednički prostor za rekreaciju i kuhinju, prostor za uzgoj usjeva te odvojeni radni prostor s teretanom i medicinskim odjelom. Usporedbe radi, prosječna obiteljska kuća često je znatno veća, što dodatno naglašava osjećaj skučenosti i izolacije s kojim će se posada suočiti.

Tijekom misije, sudionici će se suočiti s realističnim stresorima: ograničenim resursima poput vode i hrane, simuliranim kvarovima opreme, dugotrajnom izolacijom i svim psihološkim pritiscima koji dolaze s time. "Simulacija će nam omogućiti prikupljanje kognitivnih i fizičkih podataka kako bismo dobili bolji uvid u potencijalne utjecaje ograničenja resursa i dugotrajnih misija na zdravlje i performanse posade", izjavila je Grace Douglas, glavna istražiteljica projekta CHAPEA.

Izazovi Crvenog planeta na Zemlji

Jedan od najvećih izazova bit će komunikacijsko kašnjenje. Svaka poruka poslana s Marsa na Zemlju putuje otprilike 20 minuta, što znači da će svaki razgovor s kontrolom misije imati odgodu od oko 40 minuta. To u potpunosti mijenja dinamiku rješavanja problema, jer nema trenutne pomoći "s terena". Posada će se morati oslanjati jedni na druge i na vlastitu snalažljivost.

Dnevne aktivnosti bit će mješavina znanstvenog istraživanja i operativnih zadataka. Posada će izvoditi simulirane "šetnje Marsom" u posebnom pješčaniku površine 111 četvornih metara, ispunjenom crvenim pijeskom koji otežava kretanje, noseći pritom teška svemirska odijela. Njihovi zadaci tijekom tih izlazaka uključivat će geološka istraživanja, prikupljanje uzoraka i zadatke izgradnje.

Osim toga, uzgajat će povrće u malom vrtu kako bi se testirale metode održive proizvodnje hrane, upravljat će robotskim operacijama, uključujući dronove i rovere, te testirati nove tehnologije razvijene za svemirske misije, poput dispenzera za pitku vodu i napredne dijagnostičke medicinske opreme.

Tko su članovi posade?

Posada druge CHAPEA misije sastoji se od četvero visoko kvalificiranih pojedinaca s raznolikim vještinama ključnim za uspjeh ovakve misije.

Ross Elder , zapovjednik misije: Major i eksperimentalni probni pilot u američkim zračnim snagama. Ima više od 1.800 sati leta na preko 35 vojnih zrakoplova, a iskustvo mu je usmjereno na napredne sustave i umjetnu inteligenciju.

, zapovjednik misije: Major i eksperimentalni probni pilot u američkim zračnim snagama. Ima više od 1.800 sati leta na preko 35 vojnih zrakoplova, a iskustvo mu je usmjereno na napredne sustave i umjetnu inteligenciju. Ellen Ellis , medicinska časnica: Pukovnica i časnica za nabavu u američkim svemirskim snagama. S bogatim iskustvom u satelitskom inženjerstvu i upravljanju kriznim situacijama, posjeduje čak četiri magisterija.

, medicinska časnica: Pukovnica i časnica za nabavu u američkim svemirskim snagama. S bogatim iskustvom u satelitskom inženjerstvu i upravljanju kriznim situacijama, posjeduje čak četiri magisterija. Matthew Montgomery , znanstveni časnik: Konzultant za hardverski inženjering iz Los Angelesa, specijaliziran za robotiku i poljoprivredu u kontroliranim uvjetima. Suvlasnik je i tvrtke za filmsku produkciju.

, znanstveni časnik: Konzultant za hardverski inženjering iz Los Angelesa, specijaliziran za robotiku i poljoprivredu u kontroliranim uvjetima. Suvlasnik je i tvrtke za filmsku produkciju. James Spicer, inženjer leta: Tehnički direktor u zrakoplovnoj i obrambenoj industriji s iskustvom u izgradnji satelitskih komunikacijskih mreža za ljudske svemirske letove. Posjeduje i dozvolu za komercijalnog pilota.

U slučaju potrebe, spremni su uskočiti i zamjenski članovi posade: Emily Phillips, pilotkinja američkih marinaca, i Laura Marie, pilotkinja komercijalne avio-kompanije.

Ovi podaci ključni su za planiranje stvarnih misija. "Dok se NASA priprema za misije Artemis s ljudskom posadom, CHAPEA i drugi zemaljski analozi pomažu nam utvrditi koje bi sposobnosti najbolje mogle podržati buduće posade u prevladavanju izazova", rekla je Sara Whiting, znanstvenica iz NASA-inog Programa za istraživanje ljudi. Svaki prikupljeni podatak, svako riješeno ili neriješeno iskušenje u ovoj simulaciji, korak je bliže sigurnom i uspješnom ljudskom otisku na površini Marsa.

