Muči vas začepljen nos? Ovo su najučinkovitije prirodne metode liječenja

Začepljen nos može značajno utjecati na kvalitetu sna, koncentraciju i opće blagostanje. Od blage začepljenosti do potpune blokade koja otežava disanje, ovaj problem dolazi u mnogo oblika. On je puno više od simptoma prehlade; on je signal da su nosni prolazi upaljeni i natečeni.

Kako odčepiti nos prirodnim putem?

Prije nego što posegnete za lijekovima, isprobajte neke od ovih provjerenih prirodnih metoda koje mogu pružiti brzo i učinkovito olakšanje.

Metode za odčepljenje nosa bez kapi

Ako želite izbjeći dekongestivne kapi za nos, koje mogu stvoriti ovisnost, postoji nekoliko učinkovitih mehaničkih i fizikalnih metoda koje možete isprobati.

Fiziološka otopina (sprej ili ispiranje)

Slana otopina je siguran i učinkovit način za vlaženje nosnih prolaza i ispiranje sluzi i alergena. Možete kupiti gotov fiziološki sprej u ljekarni ili koristiti posudu za ispiranje nosa (neti pot). Ispiranje pomaže očistiti nosne kanale i smanjiti oticanje sluznice.

Podignite uzglavlje

Spavanje s povišenim uzglavljem može spriječiti nakupljanje sluzi u sinusima tijekom noći. Koristite dodatni jastuk kako biste glavu držali iznad razine srca, što će gravitaciji omogućiti da odradi svoje i olakša drenažu.

Lagani pritisak i masaža

Nježna masaža područja oko nosa može pomoći u poticanju drenaže sinusa. Kažiprstima lagano pritišćite točke s obje strane korijena nosa, ispod očiju, i držite pritisak oko 20-30 sekundi.

Pravilno ispuhivanje nosa

Iako se čini očitim, važno je pravilno ispuhati nos. Radite to nježno, jednu po jednu nosnicu. Prejako ispuhivanje može stvoriti pritisak koji sluz može potisnuti natrag u sinuse, što pogoršava problem.

Dodatni savjeti za odčepljivanje nosa

Ove tehnike usmjerene su na smanjenje upale, razrjeđivanje sluzi i umirivanje nadraženih nosnih prolaza:

Hidratacija - Uzimanje puno tekućine, poput vode , biljnih čajeva ili bistrih juha , pomaže razrijediti sluz u nosnim prolazima. To olakšava njezino izbacivanje i smanjuje pritisak u sinusima. Izbjegavajte pića s kofeinom i alkoholom jer mogu dovesti do dehidracije.

Uzimanje puno tekućine, poput , ili , pomaže razrijediti sluz u nosnim prolazima. To olakšava njezino izbacivanje i smanjuje pritisak u sinusima. Izbjegavajte pića s kofeinom i alkoholom jer mogu dovesti do dehidracije. Inhalacija parom - Para je jedan od najbržih načina za otvaranje dišnih puteva. Možete se tuširati vrućom vodom i udisati paru ili se nagnuti nad posudu s vrućom vodom, prekriti glavu ručnikom i duboko udisati 5-10 minuta . Para vlaži i umiruje nadražene nosne prolaze te pomaže u otapanju guste sluzi.

Para je jedan od najbržih načina za otvaranje dišnih puteva. Možete se tuširati vrućom vodom i udisati paru ili se nagnuti nad posudu s vrućom vodom, prekriti glavu ručnikom i duboko udisati . Para vlaži i umiruje nadražene nosne prolaze te pomaže u otapanju guste sluzi. Topli oblozi - Namočite ručnik u toplu vodu, ocijedite ga i stavite preko nosa i čela. Toplina može pomoći u smanjenju osjećaja pritiska u sinusima i ublažiti upalu u nosnicama.

Namočite ručnik u toplu vodu, ocijedite ga i stavite preko nosa i čela. Toplina može pomoći u smanjenju osjećaja pritiska u sinusima i ublažiti upalu u nosnicama. Ovlaživač zraka - Suhi zrak, osobito tijekom sezone grijanja, može dodatno iritirati sluznicu nosa. Korištenje ovlaživača zraka u prostoriji u kojoj spavate dodaje vlagu u zrak, što pomaže u smirivanju upale i olakšava disanje.

Suhi zrak, osobito tijekom sezone grijanja, može dodatno iritirati sluznicu nosa. Korištenje ovlaživača zraka u prostoriji u kojoj spavate dodaje vlagu u zrak, što pomaže u smirivanju upale i olakšava disanje. Začinjena hrana i topli napitci - Hrana koja sadrži ljute papričice (kapsaicin), hren ili đumbir može privremeno potaknuti curenje nosa i tako pomoći u izbacivanju sluzi. Sličan učinak imaju i topli biljni čajevi, poput onog od mente ili đumbira.

Osim izravnih metoda odčepljivanja, važno je obratiti pažnju i na okolinu te znati prepoznati kada je vrijeme za posjet liječniku.

Izbjegavajte iritanse - Duhanski dim, jaka sredstva za čišćenje, parfemi i drugi zagađivači zraka mogu dodatno nadražiti sluznicu nosa i pogoršati začepljenost. Pokušajte boraviti u okruženju s čistim zrakom.

Duhanski dim, jaka sredstva za čišćenje, parfemi i drugi zagađivači zraka mogu dodatno nadražiti sluznicu nosa i pogoršati začepljenost. Pokušajte boraviti u okruženju s čistim zrakom. Oprez s dekongestivnim kapima - Iako kapi za nos koje sadrže dekongestive (npr. oksimetazolin, ksilometazolin) pružaju brzo olakšanje, ne bi se smjele koristiti dulje od 3-5 dana. Dugotrajna upotreba može uzrokovati povratni učinak (medikamentozni rinitis), gdje začepljenost postaje još gora nakon prestanka korištenja kapi.

Kako potencijalno spriječiti začepljenje nosa?

Prevencija je uvijek najbolji lijek. Nekoliko jednostavnih promjena u životnim navikama može smanjiti učestalost začepljenja nosa.

Održavajte higijenu - Redovito pranje ruku sapunom i vodom najbolji je način za sprječavanje prehlada i drugih virusnih infekcija koje uzrokuju začepljenost.

Jačajte imunitet - Uravnotežena prehrana bogata voćem i povrćem, redovita tjelovježba i dovoljno sna ključni su za jak imunološki sustav koji se lakše bori protiv infekcija.

Izbjegavajte alergene - Ako patite od alergija, pokušajte identificirati i izbjegavati svoje okidače, bilo da se radi o peludi, prašini ili životinjskoj dlaci. Korištenje pročišćivača zraka može pomoći.

Redovito koristite fiziološku otopinu - Povremeno ispiranje nosa fiziološkom otopinom, čak i kada niste začepljeni, može pomoći u održavanju vlažnosti sluznice i ispiranju potencijalnih iritansa.

Kada posjetiti liječnika?

Potražite savjet liječnika ako začepljenost:

Traje dulje od 10 dana bez poboljšanja

bez poboljšanja Praćena je visokom temperaturom koja traje nekoliko dana

koja traje nekoliko dana Prati je zeleni ili žuti iscjedak uz jaku bol u području sinusa ili lica

Pojavi se nakon ozljede glave

Otežava disanje do te mjere da ometa svakodnevni život

