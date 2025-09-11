Tretman botoksom na intimnom području trend među muškarcima: Liječnica upozorila na posljedice

Zahvat poznat kao ''scrotox'' privlači pažnju sve više muškaraca, ali dr. Bita Farrell upozorava da tretman nije bez rizika. Riječ je o ubrizgavanju botoksa u kožu skrotuma (kožna vreća koja se nalazi između penisa i anusa, a sadrži muške spolne organe, testise i pasjemenike op.a.), postupku koji je brz i daje trenutačne rezultate. Najčešće se koristi radi smanjenja bora, ublažavanja bolova ili zbog estetskog izgleda.

Muškarci se odlučuju na ovaj zahvat kako bi smanjili bore, učinili skrotum glađim ili većim, ili ublažili bol uzrokovanu prekomjernim stezanjem dartos mišića, prenosi LADbible.

Taj mišić, zajedno s kremasterskim mišićem, pomaže u regulaciji temperature testisa, što je važno za kvalitetu sperme. Botoks opušta dartos mišić, no to može poremetiti termoregulaciju, smanjiti proizvodnju sperme, pa čak i utjecati na seksualnu i tjelesnu aktivnost, kaže poznata liječnica.

Mnogi su se poveli za trendom, ali ne znaju za moguće posljedice. U komentarima na upozorenje liječnice neki komentiraju da je ubrizgavanje na tako osjetljivo mjesto bolno, dok se drugi šale da su zadovoljni prirodnim izgledom.

Stručnjaci stoga savjetuju oprez i preporučuju da dobro razmislite prije nego se odlučite na ovaj estetski zahvat.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: ŠKOLA NA DRVENIKU + TON ŠKOLA + AS LIVE SARA - samo video