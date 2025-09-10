Uz bolove brojne žene tijekom menstruacije pate i od ovoga: Liječnici savjetuju kako je ublažiti

Proljev tijekom menstruacije je česta pojava. Hormonalne promjene koje uzrokuju kontrakcije maternice i ljuštenje njezine sluznice mogu istovremeno utjecati i na probavni sustav. Iako je obično bezopasan, postoje koraci koji mogu pomoći u smanjenju simptoma.

Liječnici navode da se problem najčešće povezuje s porastom hormona prostaglandina, koji potiču kontrakcije crijeva i ubrzavaju prolazak hrane kroz debelo crijevo. Uz to, prostaglandini mogu povećati izlučivanje elektrolita, što dodatno doprinosi pojavi proljeva, piše Healthline.

Foto: Shutterstock

Uzroci proljeva tijekom menstruacije

Liječnici nisu potpuno sigurni zašto neke žene imaju proljev tijekom menstruacije, dok druge ne. Većina vjeruje da su glavni krivci prostaglandini, hormoni koji se oslobađaju neposredno prije menstruacije.

Prostaglandini izazivaju kontrakcije koje pomažu maternici da izbaci sluznicu. "Ponekad te kontrakcije zahvate i crijeva, što može uzrokovati niz probavnih simptoma, uključujući proljev", objašnjavaju.

Također ubrzavaju prolazak hrane kroz debelo crijevo i povećavaju izlučivanje elektrolita, što dodatno može izazvati proljev.

Istraživanje iz 2014. godine na 156 žena pokazalo je da su bolovi u trbuhu i proljev najčešći probavni simptomi povezani s menstruacijom. Među ispitanicama, 24 posto imalo je proljev prije početka menstruacije, a 28 posto tijekom. Osobe koje osjećaju depresiju ili anksioznost prijavile su i druge simptome.

Načini ublažavanja simptoma

Proljev povezan s menstruacijom može se liječiti kao i svaki drugi. Prvo, važno je piti dovoljno tekućine kako bi se nadoknadio gubitak. "Općenito, pijte dovoljno tekućine kada je urin svijetložut", savjetuju stručnjaci.

Također, preporučuje se izbjegavanje hrane koja pogoršava proljev, uključujući umjetna sladila, kofein, mliječne proizvode, začinjenu i vrlo slatku hranu. U rijetkim slučajevima mogu se koristiti lijekovi bez recepta, poput loperamida (Imodium), a za bolove u trbuhu ibuprofen.

Ako često imate proljev vezan uz menstruaciju, nekoliko koraka može pomoći: unos više vlakana nekoliko dana prije menstruacije, dodavanje probiotika (npr. jogurt, miso, kiseli kupus) i uzimanje ibuprofena dan ili dva prije početka menstruacije radi smanjenja učinaka prostaglandina.

Foto: Shutterstock

Utjecaj stresa i probavni simptomi

Korištenje kontracepcijskih pilula može pomoći u regulaciji menstrualnog ciklusa i smanjiti pojavu proljeva. Neke žene preskaču tjedan placebo pilula kako bi izbjegle menstruaciju, što dodatno smanjuje učestalost probavnih smetnji. Konzultacija s liječnikom ključna je za odabir najprikladnije metode i prilagodbu terapije individualnim potrebama.

Smanjenje stresa također je važno jer prekomjerni stres i tjeskoba mogu pogoršati menstrualne simptome. Liječnici preporučuju meditaciju, kratke šetnje i isključivanje elektroničkih uređaja u večernjim satima. Ako stres i dalje izaziva problem, terapija ili savjetovanje mogu pomoći.

Osim proljeva, menstruacija može izazvati nadutost, zatvor ili učestalije pražnjenje crijeva. Simptomi se mogu mijenjati od mjeseca do mjeseca, a uzrok je najčešće isti – prostaglandini, uz moguće utjecaje prehrambenih navika.

Vrijeme za posjet liječniku

Povremeni proljev tijekom menstruacije je normalan. Ako simptomi ometaju svakodnevni život, potrebno je obratiti se liječniku, osobito ako:

proljev ili drugi probavni simptomi traju duže od dva dana,

bol ili grčevi u trbuhu ili zdjelici se ne mogu ublažiti lijekovima bez recepta,

stolica sadrži vidljivu sluz.

Takvi simptomi mogu ukazivati na osnovni probavni poremećaj koji se pogoršava tijekom menstruacije. Liječnik može postaviti dijagnozu i preporučiti odgovarajuće liječenje.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: 'Zdrava hrana je skupa. Ugljikohidrati nikako!' Pozvali smo nutricionista i razbili mitove o mršavljenju