Omiljeni napici mogli bi ubrzavati starenje mozga. Liječnici zabrinuti za dvije skupine ljudi

U brazilskoj studiji objavljenoj u stručnom časopisu Neurology utvrđeno je da su sudionici s najvećim unosom umjetnih zaslađivača imali "značajno brži pad" kognitivnih sposobnosti, uključujući pamćenje i razmišljanje.

Analiza je pokazala da je u toj skupini zabilježeno ubrzano starenje mozga, procijenjeno na dodatne gotovo dvije godine, uz 62 posto brži kognitivni pad u odnosu na osobe koje su konzumirale najmanje količine zaslađivača, piše New York Post.

Gazirana pića navodno mogu ubrzati starenje mozga

Najveći rizik identificiran je kod odraslih osoba mlađih od 60 godina te kod osoba s dijabetesom. Kod sudionika starijih od 60 godina takav učinak nije uočen, što upućuje na to da je izloženost umjetnim zaslađivačima u srednjoj životnoj dobi posebno značajna za zdravlje mozga.

Znanstvenici su tijekom osam godina pratili 12.772 odrasle osobe prosječne dobi od 52 godine. Sudionici su redovito ispunjavali upitnike o prehrambenim navikama, uključujući ono što jedu i piju. Posebno se pratila konzumacija sedam vrsta umjetnih zaslađivača koji se često nalaze u gaziranim pićima, energetskim napitcima, aromatiziranim vodama, jogurtima i niskokaloričnim desertima. U istraživanje su bili uključeni sljedeći zaslađivači: aspartam, saharin, acesulfam K, eritritol, ksilitol, sorbitol i tagatoza.

Sudionici koji su unosili najviše umjetnih zaslađivača konzumirali su prosječno 191 miligram dnevno, dok je u skupini s najmanjim unosom ta količina iznosila svega 20 miligrama. Tijekom istraživanja ispitanici su u više navrata prolazili testove pamćenja, jezika i sposobnosti razmišljanja. Rezultati su pokazali da je gotovo svaki zaslađivač – osim tagatoze – bio povezan s ubrzanim padom kognitivnih funkcija, osobito pamćenja.

"Ljudi često vjeruju da su umjetni zaslađivači sigurnija alternativa šećeru, no naši rezultati pokazuju da možda i nisu bezopasni, osobito kada se konzumiraju često i već od srednje životne dobi", izjavila je voditeljica istraživanja, dr. Claudia Kimie Suemoto sa Sveučilišta u São Paulu.

"Iako su potrebna dodatna istraživanja naši rezultati jasno pokazuju koliko je važno pažljivo razmotriti čime zamjenjujemo šećer u prehrani. Najbolja je ograničiti unos dodanih šećera i umjetnih zaslađivača te kad god je moguće, birati prirodne namirnice i bazirati prehranu na cjelovitoj hrani", naglasila je dr. Kimie Suemoto.

Osobe srednje životne dobi najugroženije

Znanstvenici su očekivali da će učinci zaslađivača biti izraženiji kod starijih osoba, koje su u većem riziku od demencije i kognitivnih poteškoća. Međutim, podaci su pokazali suprotno – najveći negativni utjecaj zabilježen je kod osoba u srednjoj životnoj dobi.

"Kognitivni pad i demencija razvijaju se desetljećima prije nego što se pojave prvi simptomi. To znači da izloženost umjetnim zaslađivačima upravo u srednjoj dobi može ubrzati te procese i ostaviti dugoročne posljedice po zdravlje mozga", upozorila je Suemoto.

Na temelju provedenog istraživanja autori zaključuju kako je najsigurniji pristup umjetne zaslađivače svesti na najmanju moguću mjeru, a idealno ih je u potpunosti izbjegavati.

"Umjesto oslanjanja na umjetne zaslađivače, okus i slatkoću u prehrani moguće je dobiti prirodnijim opcijama – poput svježeg voća, meda ili javorovog sirupa, i to u umjerenim količinama", istaknula je liječnica.

Nalaze je komentirala i dr. Brintha Vasagar, obiteljska liječnica iz Milwaukeeja. "Za neke osobe smanjenje unosa šećera može biti korisnije od rizika koje nose umjetni zaslađivači, no za većinu su prirodni šećeri najsigurnija opcija", rekla je i dodala kako umjetni zaslađivači mogu mijenjati percepciju slatkog, potičući ljude da konzumiraju još više šećera. "Iako postoji povezanost između umjetnih zaslađivača i zdravlja mozga, još nema dokaza o uzročnoj vezi", naglasila je.

Stručnjaci stoga preporučuju ograničiti unos umjetnih zaslađivača na manje od jedne porcije dnevno i to povremeno. Kao zdraviju alternativu, dr. Vasagar predlaže vodu obogaćenu voćem ili začinskim biljem te međuobroke poput svježeg voća, povrća, orašastih plodova i sira. Osobama s dijabetesom savjetuje konzultaciju s liječnikom zbog mogućnosti da neki zaslađivači povise razinu šećera u krvi.

Potrebna dodatna istraživanja

Istraživači su priznali da studija ima određena ograničenja. Procjena prehrane provedena je samo na početku istraživanja, a dio podataka o prehrambenim navikama temeljio se na sjećanju sudionika, što može biti nepouzdano. Također nisu uključene sve vrste umjetnih zaslađivača.

Suemoto je istaknula da su potrebna dodatna istraživanja na drugim skupinama, kao i nova mjerenja poput snimanja mozga, kako bi se utvrdilo postoje li specifična oštećenja povezana s konzumacijom zaslađivača.

Vasagar se složila da su daljnja istraživanja nužna kako bi se utvrdilo uzrokuju li umjetni zaslađivači doista demenciju i gubitak pamćenja.

S druge strane, Vijeće za kontrolu kalorija u svom priopćenju naglašava da su zaslađivači s niskim ili nikakvim udjelom kalorija među najtemeljitije istraživanim prehrambenim sastojcima, čiju sigurnost su potvrdila vodeća međunarodna zdravstvena tijela, uključujući Američku agenciju za hranu i lijekove (FDA) te Europsku agenciju za sigurnost hrane (EFSA).

"Ova studija ima ozbiljna ograničenja, uključujući oslanjanje na podatke koje su sami sudionici prijavili. Iako autori nisu pronašli uzročnu vezu, rezultati mogu dovesti u zabludu milijune osoba s dijabetesom koje se oslanjaju na zaslađivače s malo ili bez kalorija, prema preporukama Američkog dijabetičkog udruženja i drugih stručnjaka", poručila je predsjednica vijeća Carla Saunders.

Studiju su financijski podržali brazilsko Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti, tehnologije i inovacija te Nacionalno vijeće za znanstveni i tehnološki razvoj.

