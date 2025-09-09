'Čudotvorni gel' mogao bi ublažiti agoniju milijunima ljudi: Štiti i otpušta lijekove

Revolucionarni gel mogao bi promijeniti način liječenja artritisa i ponuditi nadu milijunima ljudi koji žive s ovom mučnom bolesti zglobova, javlja Daily Mail.

Znanstvenici sa Sveučilišta u Cambridgeu stvorili su tvar koja se ponaša poput umjetne hrskavice i oslobađa lijek izravno u zglobove tijekom pogoršanja.

Artritis je degenerativna bolest te postoje brojni njeni oblici, a svaki dolazi s različitim simptomima. Oni uobičajeni uključuju bol, ukočenost, oticanje, ograničeno kretanje i propadanje mišića. Trenutni tretmani ograničeni su na usporavanje napredovanja bolesti ili ublažavanje simptoma, ali mnogi donose samo kratkoročno olakšanje i mogu imati nuspojave.

Novi gel nudi drugačiji pristup. Reagira na male kemijske promjene koje se događaju tijekom pogoršanja kod nekih vrsta artritisa, postajući mekši i nalik želeu te oslobađajući protuupalne lijekove pohranjene unutra.

Otpušta lijek točno gdje je potrebno

Dr. Stephen O'Neil, koji je vodio studiju, rekao je: "Ti materijali mogu 'osjetiti' kada nešto nije u redu u tijelu i reagirati isporukom lijeka točno tamo gdje je potrebno. To bi moglo smanjiti potrebu za ponovljenim dozama, a istovremeno poboljšati kvalitetu života".

Za razliku od drugih tretmana kojima su potrebni vanjski okidači poput topline ili svjetlosti, gel djeluje sa svojom vlastitom kemijom, pa bi se u budućnosti mogao stavljati izravno u zglobove kako bi djelovao i kao obloga i kao način oslobađanja lijeka.

U testovima, objavljenim u časopisu Journal of the American Chemical Society, istraživači su gel napunili fluorescentnom bojom kako bi oponašali ponašanje lijekova. Na razinama kiselosti tipičnim za pogoršanje, oslobađao je daleko više boje nego na normalnim razinama te je tako pokazao da može izravno reagirati na upalu.

Gel bi mogao liječiti i rak?

Dr. Jade McCune, koautorica studije, rekla je: 'Podešavanjem kemije ovih gelova možemo ih učiniti vrlo osjetljivima na suptilne promjene kiselosti koje se javljaju u upaljenom tkivu. To znači da se lijekovi oslobađaju kada i gdje su najpotrebniji".

Tim znanstvenika koji je radio na studiji vjeruje da bi se materijal mogao prilagoditi i za druge bolesti, uključujući rak. Buduće verzije gela mogle bi kombinirati lijekove brzog i sporog djelovanja kako bi se osigurao pojedinačni tretman koji traje danima, tjednima ili čak mjesecima.

Sljedeći korak bit će testiranje gela na živim organizmima kako bi se potvrdila sigurnost i učinkovitost. Stručnjaci kažu da bi, ako bude uspješan, to moglo otvoriti vrata novoj generaciji liječenja kroničnih bolesti.

