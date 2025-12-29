'El Fenomeno' otkrio anegdotu s početka karijere: 'Nisam ni znao odakle dolaze udarci'

Jedan od najvećih napadača u povijesti nogometa, Ronaldo Nazário, i danas je nepresušan izvor priča iz karijere koja je započela gotovo filmski. prerano, prebrzo i bez imalo popusta. U jednom nedavnom razgovoru prisjetio se epizode iz tinejdžerskih dana koja savršeno oslikava koliko je put do slave znao biti surov, čak i za one predodređene za veličinu.

Ronaldo je još kao dječak u Brazilu nosio etiketu čuda od igrača. U dresu Cruzeira već je tada opravdavao nadimak “Fenomeno”, no istovremeno učio i onu drugu stranu nogometa,onu u kojoj talent često izaziva zavist, grubost i “lekcije” starijih.

U razgovoru s bivšim suigračem i argentinskom legendom Juan Sebastián Verón, Ronaldo je ispričao anegdotu koja je počela vlastitom greškom.

„Ova anegdota je nevjerojatna. Bio sam mlad i prepun samopouzdanja, pa sam u jednom intervjuu u srijedu rekao da ću u nedjelju zabiti tri gola,” započeo je Ronaldo, svjestan da je time, nesvjesno, nacrtao metu na leđima.

Već na samom početku utakmice shvatio je da je pogriješio.

„Nisam se ni snašao. Druga minuta, moj stoper ima loptu, gledam u njega i odjednom me netko s leđa udari. Pao sam, nisam ni znao odakle je došlo. Ustajem, krvarim, pitam što se događa, a on mi kaže: ‘Nećeš ti ovdje u životu zabiti tri gola, ga*e jedan’,” ispričao je Ronaldo.

Najgore je tek slijedilo. Sudac nije vidio ništa, kamera je bilo malo, a protivnički branič nastavio je po starom.

„Deset minuta kasnije, opet udarac, skoro mi izbije još jedan zub. Pet minuta prije kraja poluvremena – treći put me udari, a ja ga uopće ne vidim. Usta su mi bila puna posjekotina, tri udarca bez ikakve reakcije suca,” prisjetio se, danas uz smijeh.

U tom trenutku, sa samo 16 godina, Ronaldo je napustio teren u suzama.

„Izašao sam s terena plačući. Bio sam klinac, bez iskustva. Smirili su me i vratio sam se u drugo poluvrijeme, ali više nisam gledao loptu, gledao sam gdje je taj ga*,” rekao je.

„Na kraju smo pobijedili 3:0. I da, zabio sam sva tri gola,” zaključio je Ronaldo.

Ta epizoda, ispričana bez uljepšavanja, savršeno objašnjava zašto je Ronaldo Nazário bio poseban. Ne samo zbog tehnike, brzine i instinkta za gol, već zbog mentalne snage koja ga je nosila i u najtežim trenucima, od brutalnih startova u Brazilu do teških ozljeda koljena koje su mu kasnije obilježile karijeru.

Za mnoge je i danas “originalni Ronaldo”, igrač koji je promijenio pojam napadača.

