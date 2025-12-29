Otkriveno gdje će biti pokopana Brigitte Bardot

Brigitte Bardot (91), legendarna francuska glumica, filmska ikona i dugogodišnja aktivistica za prava životinja, bit će pokopana na groblju uz more u Saint-Tropezu na francuskoj rivijeri. Vijest su potvrdile lokalne vlasti, iako točan datum pogreba zasad nije objavljen.

Saint-Tropez bio je njezino utočište

Bardot je desetljećima živjela u Saint-Tropezu, mjestu u kojem je pronašla mir daleko od filmskih setova i javnosti. Ondje se posvetila brizi za životinje, okružena mačkama, psima i konjima, te je rijetko napuštala svoj dom. Mještani su je često viđali u šetnjama sa psima, a mnogi je pamte kao toplu i pristupačnu osobu.

Foto: Profimedia

Stanovnik Saint-Tropeza Philippe Volmier, koji ju je poznavao više od 30 godina, opisao ju je kao izuzetno brižnu osobu. Prisjetio se kako joj je jednom pomogao kada je s psom ušla u more, naglasivši da je Bardot uvijek bila spremna pomoći drugima i životinjama kojima je bila posebno privržena.

Oproštaji i poruke iz Francuske

Francuski predsjednik Emmanuel Macron oprostio se od Bardot emotivnom porukom, istaknuvši da je utjelovljivala slobodan duh i univerzalni sjaj Francuske. Naglasio je da zemlja tuguje za legendom koja je obilježila jedno cijelo stoljeće.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U intervjuu za Paris Match 2024. godine Bardot je izjavila da bi voljela biti pokopana u svom vrtu. No, prema navodima prefekture Var, takav zahtjev nije službeno zaprimljen, zbog čega će njezino posljednje počivalište ipak biti groblje uz more, nedaleko od mjesta koje je obilježilo njezin život.

POGLEDAJTE VIDEO:Hrvati otkrili hoće li bacati petarde za Novu godinu: 'To je tradicija'