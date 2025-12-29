Promotor prekinuo šutnju nakon nesreće: Prve riječi o stanju Anthonyja Joshue

Svijet boksa danas je zatečen viješću o teškoj prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovao Anthony Joshua, bivši dvostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji. Nesreća se dogodila u Nigeriji, a prema dosad dostupnim informacijama, dvije su osobe izgubile život, dok je sam Joshua prošao s lakšim ozljedama.

Iako nije bio teže ozlijeđen, britanski boksač je iz predostrožnosti prevezen u bolnicu, gdje je zadržan na promatranju. Prve službene informacije o njegovu stanju potvrdio je njegov dugogodišnji promotor Eddie Hearn, koji se oglasio za britanski Daily Mail.

Hearn je priznao kako ga je vijest zatekla tijekom obiteljskog odmora te da u prvom trenutku nije imao izravan kontakt s Joshuom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

„Na obiteljskom sam odmoru i probudio sam se uz vijest o ovoj nesreći. Pokušavamo stupiti u kontakt s Anthonyjem i zasad ne želimo nagađati o njegovu stanju, ali srećom, prema fotografijama koje sam vidio, čini se da je dobro“, rekao je Hearn.

Dodao je kako će javnost biti pravodobno obaviještena čim se prikupe sve relevantne informacije.

„Čekamo dodatne detalje o tome što se točno dogodilo i objavit ćemo ih u dogledno vrijeme“, poručio je.

Prometna nesreća dogodila se na autocesti Lagos–Ibadan, kada se Joshuin SUV sudario s kamionom koji je u tom trenutku bio parkiran uz cestu. Uzrok sudara zasad nije službeno potvrđen.

Prema iskazu očevidca Adeniyija Oroja, Joshua je u trenutku nesreće sjedio na stražnjem sjedalu vozila, dok su se u automobilu nalazile još tri osobe. Njegovo osiguranje kretalo se u vozilu iza njih.

Nakon sudara, boksač je viđen kako sjedi na prednjem sjedalu vozila hitne pomoći i razgovara s pripadnicima službi koje su izašle na teren, što je dodatno umirilo njegove navijače diljem svijeta.

POGLEDAJTE VIDEO: Pomlađena Hrvatska agresivno i bez straha: Pogledajte odličan pogodak Pavlovića