Brojne Hrvatice uzimaju ovaj popularni lijek: Može doći do neplanirane trudnoće

Injekcije za mršavljenje poput Ozempica, Wegovyja i Mounjara mogu ometati djelovanje kontracepcijskih tableta, upozorava britanska Agencija za regulaciju lijekova i medicinskih proizvoda (MHRA). Kod žena koje uzimaju takve tablete može doći do smanjene apsorpcije hormona, što povećava rizik od neplanirane trudnoće.

MHRA preporučuje da žene koje koriste ove injekcije, uz tablete, koriste i dodatnu zaštitu poput kondoma, osobito tijekom prva četiri tjedna terapije.

Ozempic i slični lijekovi prvotno su razvijeni za regulaciju šećera u krvi kod osoba s dijabetesom tipa 2, no danas su popularni i među osobama koje žele smršavjeti, jer smanjuju apetit i usporavaju probavu.

Dr. Karan Rajan pojašnjava da povećanu plodnost mogu izazvati različiti čimbenici.

'Često ćete imati poboljšanje ovulacije'

"Postoje izvještaji o povećanoj plodnosti kod žena koje koriste neke od ovih injekcija", rekao je. Dodao je da smanjena apsorpcija kontracepcijskih tebleta i poboljšana razina inzulina mogu olakšati začeće, dok gubitak kilograma, veće samopouzdanje i povećan libido dodatno doprinose tom efektu.

"Moj stav je da ćemo, bez obzira na samu redukciju tjelesne mase, u narednim godinama svjedočiti sve češćem korištenju mikrodoza ili niskih doza ovih injekcija", istaknuo je.

No, dr. Rajan nije jedina osoba koja je upozorila na Ozempic i slične lijekove. Dr. Daniel Drucker, profesor i istraživač u bolnici Mount Sinai Sveučilišta u Torontu i pionir istraživanja GLP-1, rekao za CNN: "Ako počnete s ovim lijekovima, a zatim izgubite pet, deset, 15 posto tjelesne težine, vrlo često ćete imati poboljšanje ovulacije".

No, liječnici nisu sigurni utječu li lijekovi za mršavljenje na ove nerođene "Ozempic bebe", koje Clevelandska klinika definira kao fetus začet tijekom uzimanja lijekova za mršavljenje.

