'Zlatna doza' lijeka protiv pretilosti opasan je viralni trend: 'Može ugroziti život'

Zdravstveni stručnjaci opomenuli su da su prije par tjedana uočili zabrinjavajući trend na društvenim mrežama, posebice Tik Toku, među korisnicima Mounjara, lijeka za mršavljenje, a radi se o spornoj i po liječnicima opasnoj "zlatnoj dozi".

Mounjaro ima djelatnu tvar tirzepatid, a na policama u ljekarnama nalazi se u napunjenoj brizgalici. Indiciran je za liječenje odraslih osoba sa šećernom bolešću tipa 2 i liječenje odraslih osoba s pretilošću ili prekomjernom tjelesnom težinom. On je sličan Ozempicu, jer djeluje kao antagonist GLP-1 receptora i primjenjuje se injekcijama pod kožu.

Terapija Mounjarom počinje s malom dozom, obično 2,5 miligrama tjedno, koja se postupno povećava svakih nekoliko tjedana. Pravi učinci na mršavljenje se najčešće javljaju nakon što se dosegne efektivna doza (primjerice deset miligrama tjedno).

Pakiranje Mounjara sadrži četiri doze (injekcije). Cijena za dozu od 2,5 miligrama iznosi 180 eura, dok je cijena doze od pet miligrama 250 eura te se može kupiti isključivo uz liječnički recept.

'Zlatna doza' Mounjara mogla bi biti kobna

Prva značajna smanjenja tjelesne težine obično se vide nakon osam do 12 tjedana. Najveći gubitak kilograma događa se tijekom prvih šest do 12 mjeseci. Ako je cilj izgubiti nekoliko kilograma, to se može postići unutar tri do šest mjeseci. Za veći gubitak težine (preko deset kilograma), terapija obično traje šest mjeseci do godinu dana ili više.

Iz svega ovoga evidentno je da je Mounjaro vrlo djelotvoran lijek za pretilost, ali i vrlo skup. U spornim objavama koje kruže Tik Tokom objašnjava se da "ima dovoljno za petu" dozu nakon predviđene četvrte i posljednje doze u pakiranju, a nazvana je "zlatnom dozom".

U tim objavama se objašnjava da se preostala tekućina izvlači iz brizgalice uz pomoć igle i šprice koja se protrese kako kako bi se izbacili mjehurići zraka, prije ubrizgavanja "zlatne doze". Liječnici upozoravaju na ovu metodu iz više razloga. Iako pomaže u smanjenju troškova, ona bi mogla biti opasna za zdravlje.

Dr. Emma Sanders je za LadBible rekla: "Zaista je zanimljivo kako ljudi prelaze iz straha od nuspojava od Mounjara u razmišljanje 'jednostavno ću ovo učiniti na svoj način'". Ona je upozorila da uzimanje "zlatne doze" nije "preporučljivo niti je higijenski", što bi moglo pacijente dovesti u "rizik od značajne štete".

Štetne bakterije mogu ući u krvotok

Stručnjaci su upozorili da je dodatna tekućina u brizgalici s razlogom, ne za dodatnu dozu.

Profesorica Penny Ward za MailOnline je objasnila: "Te brizgalice sadrže višak tekućine kako bi se osiguralo da se svaki put ubrizga puna preporučena doza".

"Ali izvlačenjem ove tekućine zasebnom špricom i njeno korištenje kao takozvane pete doze, izlažete se ozbiljnom riziku od infekcije", upozorila je.

Ward je istaknula da, iako su brizgalice sterilne, one nisu sterilne nakon upotrebe, što znači da štetne bakterije mogu ući u krvotok.

"To može dovesti do apscesa, bolnog nakupljanja gnoja, i ako se ne liječi, potencijalno može napredovati do sepse, stanja opasnog po život u kojem organi u tijelu počinju otkazivati", upozorila je stručnjakinja te je istaknula rizik od predoziranja, jer je "teško izmjeriti točnu količinu" kada to sami radite.

Redovita kontrola i odgovorno korištenje su nužni

Profesorica Ward sugerirala je da ljudi sa značajnim količinama preostalim u svojim brizgalicama možda sebi ne daju lijek ispravno te im je predložila da se obrate svom liječniku.

Liječnica opće prakse dr. Alexis Missick je istaknula da je i premalo doziranje opasno.

"Premalo doziranje može smanjiti učinkovitost liječenja, dok predoziranje povećava vjerojatnost nuspojava poput mučnine, povraćanja, proljeva ili zatvora", objasnila je te je dodala da se zato raspored doziranja Mounjara postupno povećava kako bi se vaše tijelo naviklo na njega.

Mounjaro je jedan od najučinkovitijih lijekova za mršavljenje trenutačno na tržištu. Ako vam ga je liječnik prepisao, vrlo je vjerojatno da ćete imati koristi od njega, no isključivo uz redovitu kontrolu i odgovorno korištenje.

