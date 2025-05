HALMED upozorava: 'Ozempic nije lijek za mršavljenje, ima nuspojave. Obratite se liječniku'

Nekim je ljudima potrebna pomoć pri mršavljenju u obliku lijekova. Najviše medijske bure, ali i oduševljenja kod pretilih osoba izazvao je Ozempic, jer ga neki pojedinci smatraju čarobnim lijekom za mršavljenje. No, on se koristi samo u specifičnim medicinskim situacijama, i to pod strogim nadzorom liječnika.

Iz Agencije za lijekove i medicinske proizvode RH (HALMED) objašnjavaju što je Ozempic, kome je točno namijenjen, koji lijekovi se mogu koristiti za liječenje pretilosti te ukazuju na povećanu potrošnju lijekova iz godine u godinu.

Što je Ozempic?

"Lijek Ozempic odobren je centraliziranim postupkom davanja odobrenja, u kojem Europska komisija temeljem preporuke Europske agencije za lijekove (EMA) daje odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Europskoj uniji. Predmetno odobrenje je važeće za sve zemlje članice Europske unije, pa tako i za Republiku Hrvatsku", rekli su.

Djelatna tvar Ozempica je semaglutid te se taj lijek u ljekarni izdaje na ponovljivi recept. Indiciran je za liječenje odraslih osoba s nedostatno kontroliranom šećernom bolešću tipa 2 kao dodatak dijeti i tjelovježbi:

Kao monoterapija kada se metformin ne smatra prikladnim zbog nepodnošljivosti ili kontraindikacija.

Kao dodatna terapija uz druge lijekove za liječenje šećerne bolesti.

Lijek nije indiciran za smanjenje tjelesne težine.

Na hrvatskom tržištu, osim Ozempica koji je dostupan o obliku otopine za injekciju u napunjenoj brizgalici u dozi od 0,25 miligrama, 0,5 miligrama, jedan miligram i dva miligrama, može se uz liječnički recept dobiti i oralni oblik semaglutida Rybelsus tablete od 1,5 miligrama, četiri miligrama, devet miligrama, 25 miligrama i 50 miligrama.

"Lijek Rybelsus također je namijenjen za liječenje odraslih osoba s nedostatno kontroliranom šećernom bolešću tipa 2. Ni ovaj lijek nije namijenjeni kontroli tjelesne težine", kažu iz HALMED-a.

Što je semaglutid?

Semaglutid pripada skupini lijekova "analozi glukagonu sličnog peptida (GLP-1)". On oponaša probavni hormon GLP-1, koji se prirodno stvara u crijevima nakon jela te pomaže tijelu da regulira razinu šećera u krvi.

Semaglutid potiče gušteraču na lučenje inzulina, ali samo kad je razina šećera visoka, usporava pražnjenje želuca te se zbog toga osobe duže osjećaju site i smanjuje apetit, stoga ne čudi što se pogrešno smatra "lijekom za mršavljenje".

"GLP-1 agonisti predstavljaju značajan napredak u liječenju šećerne bolesti tipa 2, jer oni jedinstveno djeluju na širok spektar rizičnih čimbenika kardiovaskularne bolesti snižavanjem tjelesne težine, sistoličkog krvnog tlaka, albuminurije i serumskih lipida", istaknuli su iz HALMED-a.

Osim Ozempica i Rybelsusa, postoji treći lijek s djelatnom tvari semaglutid, Wegovy, koji se koristi kao dodatak dijeti sa smanjenim unosom kalorija i povećanoj fizičkoj aktivnosti te je indiciran za kontrolu tjelesne težine, uključujući smanjenje tjelesne težine i održavanje tjelesne težine.

"Za ovaj lijek HALMED je prije nekoliko dana zaprimio prijavu stavljanja u promet na hrvatskom tržištu", rekli su u HALMED-u.

Koje su nuspojave semaglutida?

Semaglutid kod osoba koje ga uzimaju može imati određene nuspojave.

Najčešće prijavljene reakcije bile su:

Mučnina,

Proljev,

Nadutost,

Flatulencija (ispuštanje crijevnih plinova),

Povraćanje,

Zatvor

Bol u abdomenu.

Iz HALMED-a su izvijestili da su zaprimili ukupno 46 prijava sumnji na nuspojave lijekova s djelatnom tvari semaglutid u razdoblju od stavljanja lijekova u promet do kraja 2024. godine.

"Ove nuspojave navedene su u odobrenim dokumentima o lijeku te se smatraju očekivanim nuspojava iako se one ne moraju dogoditi kod svakog korisnika lijeka. U dokumentima o lijeku, odnosno u sažetku opisa svojstava lijeka (SmPC) te uputi o lijeku (PIL), navode se informacije o nuspojavama koje su zabilježene u kliničkim ispitivanjima te nakon stavljanja lijeka u promet. Sva nova saznanja o nuspojavama te, po potrebi, upozorenja, mjere opreza, kontraindikacije i druge izmjene redovito se unose u navedene dokumente", kazali su u HALMED-u.

"Vezano uz primjenu lijeka izvan odobrenih indikacija (tzv. off-label primjena), HALMED uvijek apelira da se lijekovi primjenjuju i propisuju u skladu s odobrenim dokumentima o lijeku, odnosno za indikaciju i na način kako su odobreni. Pacijenti se upućuju da se za sve potrebne informacije o izboru i primjeni odgovarajućeg lijeka obrate liječniku koji jedini ima potpuni uvid u cjelokupno zdravstveno stanje pacijenta te može odrediti odgovarajuću terapiju", upozorili su.

Lijekovi za mršavljenje

Za stavljanje u promet u Hrvatskoj odobreni su sljedeći lijekovi s indikacijom za liječenje i kontrolu prekomjerne tjelesne težine:

Lijek Mounjaro s djelatnom tvari tirzepatid indiciran je za liječenje odraslih osoba sa šećernom bolešću tipa 2 i liječenje odraslih osoba s pretilošću ili prekomjernom tjelesnom težinom.

Lijek Saxenda s djelatnom tvari liraglutid je indiciran kao dodatak dijeti sa smanjenim unosom kalorija i povećanoj fizičkoj aktivnosti za kontrolu tjelesne težine u odraslih bolesnika te kao dodatak zdravoj prehrani i povećanoj fizičkoj aktivnosti za kontrolu tjelesne težine u adolescenata.

Lijek Wegovy s djelatnom tvari semaglutid koristi se kao dodatak dijeti i tjelovježbi radi smanjenja tjelesne težine i kao pomoć za održavanje tjelesne težine.

Lijek Mysimba s djelatnim tvarima naltrekson i bupropion je indiciran kao dodatak uz dijetu sa smanjenim unosom kalorija i povećanu tjelesnu aktivnost, za kontrolu tjelesne težine u odraslih bolesnika.

Lijek Qsiva s djelatnim tvarima fentermin i topiramat je, kao dodatak uz prehranu sa smanjenim unosom kalorija i tjelesnu aktivnost, indiciran za regulaciju tjelesne težine u odraslih bolesnika.

Lijekovi alli i Xenical s djelatnom tvari orlistat su indicirani u liječenju pretilosti, u kombinaciji s dijetom sa smanjenim unosom masti.

"Svi navedeni lijekovi su indicirani u kombinaciji s niskokaloričnom dijetom, odnosno s dijetom i tjelovježbom. Od prethodno navedenih lijekova Mysimba je u privremenom prekidu opskrbe, dok Qsiva i alli nisu stavljeni u promet u RH", istaknuli su u HALMED-u.

"Naime, iako pojedini lijekovi imaju odobrenje za stavljanje u promet, to ne mora nužno značiti da su dostupni na tržištu RH. Odluku o stavljanju lijeka u promet donosi proizvođač, odnosno njegov pravni zastupnik te HALMED nema ovlasti niti mogućnosti utjecati na navedenu odluku", objasnili su.

Porast potrošnje semaglutida u Hrvatskoj

Na upit je li u proteklom razdoblju od oko godinu dana porasla prodaja Ozempica, iz HALMED-a su odgovorili da trenutačno nemaju podatke za 2024., već za 2023. godinu te da oni prate potrošnju lijekova prema djelatnoj tvari, a ne prema zaštićenom nazivu, stoga se njihovi podaci odnose na ukupnu potrošnju svih odobrenih i na tržištu dostupnih lijekova s djelatnom tvari semaglutid (dakle, Ozempic i Rybelsus zajedno).

"Podaci o potrošnji lijekova izraženi su financijski (u kunama odnosno eurima, prema veleprodajnim cijenama) te u definiranoj dnevnoj dozi lijeka (DDD) na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan)", istaknuli su.

Semaglutid u 2023. godini ima potrošnju od 1,07 definiranih dnevnih doza na tisuću stanovnika po danu (DDD/TSD) i čini 14,6 posto potrošnje analoga glukagonu sličnog peptida1 (GLP-1) i 1,49 posto potrošnje od skupine lijekova za snižavanje glukoze u krvi (isključujući inzuline).

Financijski izraženo, semaglutid u 2023. godini ima potrošnju od 13,106 milijuna eura (98,75 milijuna kuna) i čini 54,3 posto potrošnje analoga glukagonu sličnog peptida1 (GLP-1) i 21 posto potrošnje skupine lijekova za snižavanje glukoze u krvi (isključujući inzuline).

"Dakle, potrošnja semaglutida u Hrvatskoj značajno raste u usporedbi s rastom potrošnje svih lijekova i to oko 300 posto godišnje. Treba uzeti u obzir da je ovo noviji lijek koji je u Hrvatskoj dostupan tek od 2019. godine te da potrošnja, unatoč velikom rastu, još uvijek čini vrlo mali dio u odnosu na ukupnu potrošnju lijekova", pojasnili su u HALMED-u.

'HALMED nema uvid u broj izdanih recepata'

"Razloge povećane potrošnje nalazimo u povećanoj prevalenciji dijabetesa tipa 2 te intenziviranoj terapijskoj strategiji prema kojoj većina bolesnika s dijabetesom tipa 2 treba medikamentoznu terapiju kao i u uvođenju u terapiju novih, kombiniranih i skupljih lijekova", istaknuli su.

"Međutim, HALMED nema uvid u broj izdanih recepata kao ni podatke je li semaglutid korišten u zadanim indikacijama ili je korišten izvan odobrenih indikacija (tzv. off label primjena), odnosno za smanjenje tjelesne težine", rekli su.

Iz HALMED-a su istaknuli da općenito govoreći, ukupna potrošnja lijekova u Hrvatskoj raste iz godine u godinu te da su razlozi za to mnogostruki.

"Tom trendu svjedočimo u razdoblju promatranja tijekom prethodnih pet godina, ali i od početka praćenja potrošnje lijekova u HALMED-u, odnosno od 2005. godine. Trendove porasta potrošnje nalazimo u svim zemljama, posebno u zemljama nama relevantnim za usporedbu u Europskoj uniji. Općenito, razlozi povećanja potrošnje tijekom godina su mnogostruki, pri čemu možemo istaknuti povećanu odgovornost i svijest bolesnika o potrebi liječenja, ranije otkrivanje bolesti zahvaljujući uznapredovaloj dijagnostici te većim mogućnostima koje društvo pruža bolesnim osobama", objasnili su.

