Liječnica: 'Ovaj proizvod nikad ne bih koristila za tuširanje, pun je plijesni i klica'

Dr. Sasha Haddad, liječnica obiteljske medicine sa sjedištem u SAD-u na TikToku dijeli savjete o zdravlju i medicini (@onceuponadoctor). U videu je navela tri svakodnevna običaja koje izbjegava, a jedan je izazvao raspravu na internetu.

Predmet o kojem je riječ? Lufa.

Tradicionalno izrađena od osušenih tropskih tikvica, a danas najčešće od sintetičke mrežice, lufe su čest dodatak u kupaonicama, no dr. Haddad kaže da ih nikada ne bi dotaknula.

"Vlažna je, puna bakterija i plijeni, i ne želite si to trljati na kožu", objasnila je.

Video je izazvao brojne komentare, a mnogi su pitali što bi trebali koristiti umjesto lufe jer se bez nje “ne osjećaju čisto”.

U odgovorima je dr. Haddad preporučila ručnik za pranje koji se može redovito mijenjati ili silikonsku četkicu za tuširanje.

“Zašto ljudi ne bi samo isprali lufu i ostavili je na suncu da se osuši? Naravno, ako nešto ostavite vlažno u zatvorenom prostoru, bit će puno svega", upitao je jedan korisnik TikToka.

"Moguće je, ako netko koristi dezinfekcijsko sredstvo i ostavi lufu na suncu, da to ima blagi dezinfekcijski učinak. Ali ne mislim da će to svi raditi svaki put kad se tuširaju", odgovorila je dr. Haddad.

Njezino upozorenje prati savjete dermatologa J. Matthewa Knighta iz Orlanda, koji je također pozvao ljude da se odreknu mrežastih lufa.

Objasnio je da mrežica zadržava mrtve stanice kože koje se oslobađaju prilikom trljanja, stvarajući savršeno mjesto za razmnožavanje bakterija.

"Zatim ih stavite u toplu i vlažnu okolinu tuša, što je idealno za rast bakterija, gljivica i plijesni", rekao je.

Studije su pokazale da lufe mogu sadržavati opasne bakterije poput E. coli, stafilokoka, streptokoka i pseudomonasa, koje mogu izazvati ozbiljne, pa čak i po život opasne infekcije.

U svom TikTok videu dr. Haddad također je upozorila da nikada ne bi dopustila nekome da joj "pukne (namješta) vrat", piše Daily Mail.

"Može doći do pucanja arterija koje, iako rijetko, mogže dovesti do moždanog udara. Može se nazvati lošom srećom, ali to sam vidjela tri puta ove godine. Neću riskirati", objasnila je.

Njezine su riječi pogodile mnoge gledatelje koji su podijelili vlastita iskustva s ovom manje poznatom opasnošću.

"Preživjela sam moždani udar u mladosti. Ni ja nikada više ne bih dopustila nekome da mi pukne (namješta) vrat. Ovo je dobar savjet, a ljudi uopće ne znaju za rizik. Sada mi ni jaki masažni tretmani nisu dragi", napisala je jedna osoba.

"Nakon što su mi puknuli vrat, carotidna arterija je bila disecirana i to je izazvalo moždani udar, što je rezultiralo gubitkom perifernog vida i gubitkom profesionalne vozačke dozvole", glasio je drugi komentar.

Posljednja stvar koju je dr. Haddad navela da nikada ne bi učinila je dijeljenje šminke, osobito maskare, koju je opisala kao “najlakši način širenja očnih infekcija”.

Objasnila je da to može uključivati konjunktivitis i ječmenac, koji mogu biti bolni i neugodni.

