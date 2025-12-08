Suđenje Severini zbog nametljivih poruka: Tvrdi da je sve radila iz revolta

Prema pisanju Jutarnjeg, na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu danas se nastavilo suđenje popularnoj pjevačici Severini Vučković (53), optuženoj za nametljivo ponašanje prema ravnateljici Osnovne škole Ljiljani Klinger i bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece i mladih Gordani Buljan Flander.

Foto: Josip Mikacic/pixsell

Više od 150 poruka

Optužnica je podignuta nakon što je utvrđeno da je pjevačica objema ženama poslala više od 150 poruka, čiji je sadržaj tužiteljstvo ocijenilo uvredljivim i zastrašujućim, s ciljem uznemiravanja. Za razliku od Klinger, koja je na neke poruke odgovorila i molila da prestanu, Buljan Flander nije reagirala.

Tužiteljstvo traži da Severina bude osuđena na uvjetnu kaznu od 10 mjeseci s trogodišnjim rokom kušnje. Pjevačica je tvrdila da je poruke slala zbog revolta prema postupcima Klinger i Buljan Flander u vezi s odlukom o skrbništvu nad njezinim sinom. Tužiteljstvo, međutim, smatra da broj, učestalost i sadržaj poruka daleko premašuju granice tolerancije u društvu.

Na dosadašnjim ročištima satima je svjedočila Ljiljana Klinger, a danas je nastavak svjedočenja pred sudom dala Gordana Buljan Flander. Tijekom suđenja, Severina ima pravo postavljati pitanja svjedocima, zajedno s odvjetnicom, tužiteljicom i sutkinjom.

