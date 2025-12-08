FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DALJNJI POSTUPAK /

Suđenje Severini zbog nametljivih poruka: Tvrdi da je sve radila iz revolta

Suđenje Severini zbog nametljivih poruka: Tvrdi da je sve radila iz revolta
×
Foto: Josip Mikacic/pixsell

Danas je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu nastavljeno suđenje Severini Vučković, optuženoj za nametljivo ponašanje. Tužiteljstvo ističe da je pjevačica poslala više od 150 poruka uvredljivog i zastrašujućeg sadržaja, dok ona tvrdi da je reagirala zbog postupaka svjedokinja u sporu oko skrbništva nad svojim sinom

8.12.2025.
13:16
Hot.hr
Josip Mikacic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prema pisanju Jutarnjeg, na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu danas se nastavilo suđenje popularnoj pjevačici Severini Vučković (53), optuženoj za nametljivo ponašanje prema ravnateljici Osnovne škole Ljiljani Klinger i bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece i mladih Gordani Buljan Flander.

Suđenje Severini zbog nametljivih poruka: Tvrdi da je sve radila iz revolta
Foto: Josip Mikacic/pixsell

Više od 150 poruka

Optužnica je podignuta nakon što je utvrđeno da je pjevačica objema ženama poslala više od 150 poruka, čiji je sadržaj tužiteljstvo ocijenilo uvredljivim i zastrašujućim, s ciljem uznemiravanja. Za razliku od Klinger, koja je na neke poruke odgovorila i molila da prestanu, Buljan Flander nije reagirala.

Tužiteljstvo traži da Severina bude osuđena na uvjetnu kaznu od 10 mjeseci s trogodišnjim rokom kušnje. Pjevačica je tvrdila da je poruke slala zbog revolta prema postupcima Klinger i Buljan Flander u vezi s odlukom o skrbništvu nad njezinim sinom. Tužiteljstvo, međutim, smatra da broj, učestalost i sadržaj poruka daleko premašuju granice tolerancije u društvu.

Suđenje Severini zbog nametljivih poruka: Tvrdi da je sve radila iz revolta
Foto: Josip Mikacic/pixsell
Suđenje Severini zbog nametljivih poruka: Tvrdi da je sve radila iz revolta
Foto: Josip Mikacic/pixsell

Na dosadašnjim ročištima satima je svjedočila Ljiljana Klinger, a danas je nastavak svjedočenja pred sudom dala Gordana Buljan Flander. Tijekom suđenja, Severina ima pravo postavljati pitanja svjedocima, zajedno s odvjetnicom, tužiteljicom i sutkinjom.

POGLEDAJTE VIDEO: Fritule s bakalarom, klizanje na 16 stupnjeva: Ovako izgleda Advent u Splitu

SeverinaSuđenjeBuljan FlanderLjiljana Klinger
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DALJNJI POSTUPAK /
Suđenje Severini zbog nametljivih poruka: Tvrdi da je sve radila iz revolta