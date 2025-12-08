Suđenje Severini zbog nametljivih poruka: Tvrdi da je sve radila iz revolta
Danas je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu nastavljeno suđenje Severini Vučković, optuženoj za nametljivo ponašanje. Tužiteljstvo ističe da je pjevačica poslala više od 150 poruka uvredljivog i zastrašujućeg sadržaja, dok ona tvrdi da je reagirala zbog postupaka svjedokinja u sporu oko skrbništva nad svojim sinom
Prema pisanju Jutarnjeg, na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu danas se nastavilo suđenje popularnoj pjevačici Severini Vučković (53), optuženoj za nametljivo ponašanje prema ravnateljici Osnovne škole Ljiljani Klinger i bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece i mladih Gordani Buljan Flander.
Više od 150 poruka
Optužnica je podignuta nakon što je utvrđeno da je pjevačica objema ženama poslala više od 150 poruka, čiji je sadržaj tužiteljstvo ocijenilo uvredljivim i zastrašujućim, s ciljem uznemiravanja. Za razliku od Klinger, koja je na neke poruke odgovorila i molila da prestanu, Buljan Flander nije reagirala.
Tužiteljstvo traži da Severina bude osuđena na uvjetnu kaznu od 10 mjeseci s trogodišnjim rokom kušnje. Pjevačica je tvrdila da je poruke slala zbog revolta prema postupcima Klinger i Buljan Flander u vezi s odlukom o skrbništvu nad njezinim sinom. Tužiteljstvo, međutim, smatra da broj, učestalost i sadržaj poruka daleko premašuju granice tolerancije u društvu.
Na dosadašnjim ročištima satima je svjedočila Ljiljana Klinger, a danas je nastavak svjedočenja pred sudom dala Gordana Buljan Flander. Tijekom suđenja, Severina ima pravo postavljati pitanja svjedocima, zajedno s odvjetnicom, tužiteljicom i sutkinjom.
