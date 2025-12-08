Hrvatski analitičar objasnio je li moguć novi rat: 'Ovo vam je otprilike kao Srbija i Kosovo'

Napetost na 817 kilometara dugoj granici Tajlanda i Kambodže ponovno se pojačala nakon što je tajlandska vojska u ponedjeljak pokrenula zračne napade.

Navode da su izgubili jednog vojnika te da ih je osam ranjeno, ali istovremeno tvrde da su kambodžanske trupe prve otvorile vatru na njihov teritorij. Dužnosnici Kambodže pak poručuje da je Tajland prvi napao njihove trupe u provinciji Preah Vihear te da su poginula najmanje četiri civila.

Je li u pitanju manja eskalacija ili svjedočimo izbijanju novog rata?

Slično Kosovu i Srbiji

"Posljednji sukob, kojeg je ugasio američki predsjednik Donald Trump, prošao je prilično bezbolno i nije se pretvorio u rat širokih razmjera. Druga strana medalje je što na tom području postoji tinjajući sukob. Granica je nerazriješena i vlada vjekovno neprijateljstvo zbog čega je kod te dvije zemlje uvijek moguća eskalacija ili izbijanje rata", objašnjava geopolitički analitičar Denis Avdagić za Net.hr.

Podsjetimo, jedna od ključnih točaka spora je poznati hinduistički hram Preah Vihear. Korijeni konflikta datiraju iz vremena kolonijalizma, kada ga je francuska karta smjestila u Kambodžu. Odluku je 1962. godine potvrdio Međunarodni sud pravde (ICJ), iako se Tajland tome protivio. Situacija je eskalirala 2008. godine, nakon što je hram uvršten na popis Svjetske baštine UNESCO-a, a ICJ je pet godina kasnije ponovno donio presudu u korist Kambodže.

Foto: Profimedia

"Problem nastanka sukoba prilično je dubok - on je povijesni i granični. Teško je prognozirati do kuda može ići, no vjerojatno će tajlandska strana testirati kakva će biti međunarodna reakcija i do kuda mogu ići. Vjerujem da bi se zadovoljili ulaskom u Kambodžu i zauzimanje povijesnih hramova koji se nalaze s druge strane i koji su im religijski krucijalni", ocjenjuje Avdagić.

Denis Avdagić Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Povlači paralelu s odnosom Srbije i Kosova. "Ako želimo usporediti, ovo je otprilike jednako kao što u Srbiji gledaju na Kosovo - kao na najsvetije mjesto za Srpsku pravoslavnu crkvu, a nalazi se u drugoj državi. U ovom slučaju, Tajland je kao veća zemlja onaj tko projicira svoje interese prema Kambodži", opisuje Avdagić.

Što će napraviti Trump?

Analitičar podsjeća da su obje zemlje praktički saveznici Kine, dok Tajland ujedno ima i jake izravne odnose sa SAD-om. "Na neki način, postoji i međunarodni interes prema onome što se tamo događa. Trump se ranije umiješao i počeo se hvaliti da je to jedan od ratova koje je zaustavio", navodi Avdagić.

Riječ je, podsjetimo, o situaciji iz srpnja, kada je napetost prerasla u petodnevni rat koji je završio sporazumom u kojem je Trump posredovao.

Foto: Profimedia

Na pitanje koja bi mogla biti iduća Trumpova reakcija, Avdagić kaže: "Ovo mu nije previše ugodno, s obzirom na to da ovaj sukob prezentira kao nešto što je zaustavio. Nesumnjivo je da će ponovno obaviti pozive. Mislim da je vrlo vjerojatna i najizglednija okolnost da se stvari riješe kao i posljednji put - nakon njegova poziva i potom susreta s čelnicima.

To je najizgledniji put iz ove situacije, iako je Tajland nemjerljivo veća zemlja s moćnijom vojnom snagom koja bi vjerojatno bez većih problema mogla pobijediti u izravnom sukobu", zaključuje Avdagić.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump dobio dugo očekivanu nagradu za mir, ali ne od Šveđana: 'Tu je i prekrasna medalja za Vas'