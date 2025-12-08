Tajland napao Kambodžu: Pokrenuo zračne udare duž granice, ima žrtava

Tajland je pokrenuo zračne napade duž sporne granice s Kambodžom, izjavila je u ponedjeljak tajlandska vojska, nakon što su se obje zemlje međusobno optužile za kršenje sporazuma o prekidu vatre u kojem je posredovao američki predsjednik Trump.

Najmanje jedan tajlandski vojnik je ubijen, a četiri su ranjena u novim sukobima koji su izbili oko dva područja u najistočnijoj pokrajini Ubon Ratchathani, izjavila je tajlandska vojska nakon što su se njezine trupe našle pod kambodžanskom vatrom.

"Tajlandska strana sada je počela koristiti zrakoplove za napad na vojne ciljeve u nekoliko područja", navodi se u izjavi.

Kambodžansko ministarstvo obrane izjavilo je da je tajlandska vojska pokrenula napade u zoru na njezine snage na dvije lokacije, nakon višednevnih provokativnih akcija te dodalo da kambodžanske trupe nisu uzvratile.

Granični spor prerastao je u petodnevni rat u srpnju, prije sporazuma o prekidu vatre koji su posredovali malezijski premijer Anwar Ibrahim i predsjednik SAD-a Donald Trump, koji je također svjedočio potpisivanju proširenog mirovnog sporazuma između dviju zemalja u Kuala Lumpuru u listopadu.

Najmanje 48 ljudi je ubijeno, a procjenjuje se da je 300.000 privremeno raseljeno tijekom sukoba u srpnju, pri čemu su susjedi razmjenjivali rakete i tešku topničku vatru.

No, nakon eksplozije nagazne mine prošlog mjeseca u kojoj je osakaćen jedan od njihovih vojnika, Tajland je rekao da zaustavlja provedbu sporazuma o prekidu vatre s Kambodžom.

U Tajlandu se evakuira više od 385.000 civila u četiri pogranična okruga, a više od 35.000 već je smješteno u privremenim skloništima, izjavila je tajlandska vojska.

Tajland i Kambodža više od stoljeća si osporavaju suverenitet na neoznačenim točkama duž kopnene granice duge 817 kilometara koju je prvi put mapirala Francuska 1907. godine kada je vladala Kambodžom kao kolonijom.

