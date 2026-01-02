Nutricionist savjetuje kako da ojačate imunitet ove zime: Navike za prvu liniju obrane

Zimsko razdoblje sa sobom donosi povećanu učestalost respiratornih infekcija i virusa. Od želučanih viroza do obične prehlade, zima donosi niz zdravstvenih izazova koje mnogi nastoje izbjeći.

Za one koji žele smanjiti rizik od obolijevanja, usvajanje nekoliko jednostavnih navika može značajno pridonijeti jačanju imunosnog sustava. Manje promjene u životnom stilu mogu biti ključne za očuvanje zdravlja tijekom sezone prehlade i gripe, prenosi Mirror.

Kako ojačati imunitet zimi?

Nutricionist Ed Tooley nudi stručne savjete za očuvanje zdravlja tijekom zimskih mjeseci, posebno naglašavajući kako pravilna prehrana, unos ključnih nutrijenata i svakodnevne navike mogu pomoći u jačanju imuniteta. Njegove preporuke usmjerene su na praktične korake koje svatko može primijeniti u hladnijem dijelu godine.

Prehrana kao prva linija obrane

Prema Tooleyu, prehrana predstavlja temelj obrambenog mehanizma organizma. Obroci se trebaju temeljiti na raznobojnom povrću poput mrkve, paprike i batata. Bobičasto voće također je preporučljiv izbor zbog visokog udjela antioksidansa te vitamina A, C i E, koji štite imunosne stanice od oštećenja.

Preporučuje se izbjegavati namirnice s visokim udjelom šećera i ultraprerađenu hranu. "To postaje posebno izazovno tijekom hladnijih mjeseci jer su nadolazeće blagdanske poslastice stalno iskušenje, stoga je važno ostati svjestan unosa", rekao je Ed.

"Potrošnja alkohola također je nešto na što treba paziti tijekom blagdana, posebno slatkih pića poput cidera i likera jer alkohol aktivno suzbija funkciju imunosnog sustava upravo onda kada vam je najpotrebniji", dodao je.

Važnost zdravlja crijeva

Za snažan imunitet ključna je izgradnja zdravog crijevnog mikrobioma, što se postiže adekvatnim unosom vlakana. U tome pomažu cjelovite žitarice, mahunarke i povrće, kao i fermentirane namirnice poput jogurta i kefira.

Ed objašnjava: "Zdrava i uravnotežena crijeva omogućuju organizmu učinkovitiji odgovor na viruse poput prehlade i gripe. Zamislite svoja crijeva kao poligon za vježbanje vašeg imunosnog sustava."

Važnost kvalitetnog sna

Kvalitetan san jednako je presudan za prevenciju sezonskih bolesti. Kronični nedostatak sna slabi obrambene mehanizme organizma, čineći ga podložnijim virusnim infekcijama.

"Gledajte na san kao na vrijeme kada se vaše tijelo popravlja, a imunosni sustav puni baterije. Stalni nedostatak sna stvara deficit koji potkopava sve druge zdrave napore koje ulažete", pojasnio je Ed.

Ključni nutrijenti za snažan imunitet

Njegova posljednja preporuka za obranu od sezonskih bolesti odnosi se na osiguravanje unosa ključnih nutrijenata.

Vitamin C jača obrambene sposobnosti organizma. Ovaj snažan antioksidans nalazi se u agrumima i bobičastom voću.

Vitamin D je esencijalan nutrijent koji pomaže u regulaciji imunosnog odgovora. S obzirom na smanjeno izlaganje sunčevoj svjetlosti tijekom zimskih mjeseci, važno je osigurati njegov adekvatan unos. Dobar prehrambeni izvor vitamina D su, primjerice, gljive.

Cink je mineral koji također značajno doprinosi jačanju imuniteta. Nalazi se u mesu, morskim plodovima, mahunarkama i sjemenkama.

Kao dodatan savjet, Tooley ističe kurkumu. "Njezin aktivni spoj kurkumin, pruža protuupalna i antioksidativna svojstva koja podržavaju funkciju imuniteta i pomažu tijelu da odgovori na infekcije", zaključio je.

