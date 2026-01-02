Top 5 Game Changer trenutaka u 2025.: Od networkinga na jahti do govornika koji nije čovjek

Game Changer platforma proslavila je tek treći rođendan, a u tom nevjerojatno kratkom razdoblju izrasla je iz hrabre ideje u paneuropski super-ekosustav koji danas povezuje lidere, inovatore, institucije, tvrtke i kreativce u šest zemalja - Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Italiji, Ujedinjenom Kraljevstvu i Švicarskoj.

U te tri godine organizirani su deseci konferencija u više zemalja, okupljene su stotine govornika i tisuće sudionika, a pokrenuti su i novi programi, festivali, digitalni formati te međunarodna partnerstva. I ono najvažnije - izgrađena je zajednica koja se međusobno podržava, inspirira i uzdiže. Game Changer je postao mnogo više od platforme. Postao je pokret. Prostor u kojem se susreću tehnologija, kreativnost, održivost i poslovanje, s ciljem humanizacije tehnologije i istraživanja kako inovacije mogu oplemeniti poslovanje i svakodnevni život, a ne samo ih automatizirati.

Unatoč još uvijek malom timu, 2025. godina bila je po svemu rekordna i presudna za Game Changer. U nastavku donosimo pet ključnih trenutaka koji su obilježili godinu iza nas.

Game Changer debi u Londonu

U povijesnom Institutu za suvremenu umjetnost (ICA), nedaleko Buckinghamske palače, u svibnju se okupilo više od 500 profesionalaca, vizionara i svih zainteresiranih za nova područja digitalnog razvoja na inauguralnom događaju Game Changer London. S jakim fokusom na umjetnu inteligenciju, održivost, digitalnu transformaciju, kibernetičku sigurnost i budućnost marketinga, događaj se odmah pozicionirao kao jedna od budućih ključnih londonskih konferencija u ovom području - lansirna rampa za ideje koje oblikuju svijet.

Foto: Charlotte Jopling Photography

U samo jednom danu više od 30 istaknutih govornika i panelista podijelilo je svoje uvide, stručnost i poglede na budućnost kroz niz dinamičnih panela i razgovora koji potiču na razmišljanje. Game Changer London vraća se 11. svibnja 2026. godine u još većem formatu, s ambicijom da postane vodeći događaj u Ujedinjenom Kraljevstvu za one koji oblikuju budućnost tehnologije, poslovanja i društva.

Prvi Game Changer u Veneciji

U rujnu 2025. godine održana je premijera pete stalne Game Changer destinacije - Italije. U skladu s temom Venecijanskog bijenala, koja stavlja naglasak na inovacije i održivi razvoj u arhitekturi, glavna tema jednodnevne konferencije u prekrasnoj Veneciji bila je kako tehnologija redefinira način na koji projektiramo, planiramo i gradimo.

Konferencija se odvijala na dvije pozornice. Prva je, kroz teme transformacije javnih prostora i novih dizajnerskih rješenja, donijela ideje koje će oblikovati budućnost gradnje i urbanog života. Ključne rasprave na drugoj pozornici istaknule su kako digitalni blizanci - virtualne kopije fizičkih objekata, procesa, sustava ili ljudi - mogu potaknuti razvoj održivih i društveno odgovornih gradova. Game Changer Italija vraća se u listopadu 2026. godine u još većem izdanju.

Više od 8.000 posjetitelja u Tivtu i luksuzni networking na valovima

Drugo izdanje Game Changer Montenegro Festivala održano je u srpnju 2025. godine u Tivtu te je trajalo čak tri dana. U impresivnom ambijentu luksuznog hotela Regent Porto Montenegro, više od 50 vrhunskih govornika iz više od 17 zemalja s tri kontinenta obradilo je ključne teme suvremenog digitalnog doba kroz inspirativne panele, interaktivne rasprave i ciljane networking sesije.

Paralelno s konferencijskim dijelom, na nezaobilaznoj rivi Pine bila je postavljena besplatna Game Changer Experience zona koja je oduševila više od 8.000 posjetitelja. Građani Tivta i brojni turisti svih generacija imali su priliku istražiti metaverse svjetove putem VR uređaja, zaigrati crnogorske videoigre inspirirane Bokokotorskim zaljevom te doživjeti interakciju s robotskim psom, što je izazvalo posebno oduševljenje među najmlađima.

Foto: Samardzic Milos

Jedno od najiščekivanijih događanja festivala bio je ekskluzivni Black Velvet Yacht Affair party. Na palubi 42-metarske jedrilice Riana, u sofisticiranom “all black” dress codeu, okupilo se više od 150 pažljivo odabranih gostiju iz svijeta tehnologije, biznisa, kreativnih industrija i medija, koji su ljetnu večer iskoristili za luksuzni networking na valovima. Game Changer Montenegro 3.0 zakazan je od 18. do 20. lipnja 2026. godine.

Foto: Samardzic Milos

Robot govornik u Zagrebu

Konferencija Game Changer 4.0 Zagreb održana je u listopadu 2025. godine u svom dosad najbogatijem i najsnažnijem izdanju. Više od 100 govornika, čak 1.700 sudionika, pet paralelnih programskih dvorana, gaming zona, digitalna izložba, glazbeni program i spektakularna dodjela Game Changer Awards - sve to u jednom danu, na jednom mjestu.

Foto: Dino Ninkovic

Jedna od najvećih zvijezda konferencije bio je svjetski poznati robot Captcha, prvi robotski govornik u povijesti događaja. Zahvaljujući suradnji s Hidoba Researchom, publika je imala priliku upoznati humanoidnog robota nove generacije, sposobnog izražavati emocije i govoriti poput čovjeka, koji je dan ranije gostovao i u RTL Direktu kod Mojmire Pastorčić. Peta konferencija Game Changer Zagreb zakazana je za 15. listopada 2026. godine u zagrebačkom Z Centru te će biti najposebnija dosad zbog malog jubileja koji će se slaviti tijekom cijelog dana.

Najava Švicarske

Drugi tjedan ožujka 2026. godine označit će trenutak kada platforma Game Changer po prvi put stiže u Švicarsku. Jedinstveni koncept programa obuhvatit će ključne smjerove transformacije - biotehnologiju, dugovječnost, medicinsku tehnologiju (medtech) te ulogu financija u svijetu zdravstva - čineći ovaj događaj jednim od najuzbudljivijih u Europi sljedeće godine.

Game Changer dolazi u Zürich s iznimnim govornicima, globalnim liderima i atmosferom koja uistinu mijenja igru. Game Changer Švicarska ujedno otvara veliku sezonu Game Changer događaja u 2026. godini: London u svibnju, Tivat u lipnju, Italiju i Zagreb u listopadu te Ljubljanu u studenom.