Zemlja reda, discipline i preciznosti: Otkrili smo tko smije koristiti zastavu s orlom

Zemlja reda, discipline i preciznosti. Kako izgleda život jedne njemačke obitelj kada diplomatsku adresu zamijeni Zagreb?

U rubrici "Bez protokola" upoznajemo njemačkog veleposlanika i njegovu suprugu - ali bez kravate, govornice i službenih fraza.

U vili koja danas služi kao rezidencija njemačkog veleposlanika u Hrvatskoj krije se slojevita povijest. Nekada je bila ljetnikovac češkog poduzetnika, potom Generalni konzulat DDR-a, a od 1992. godine ondje žive njemački veleposlanici. U tom se prostoru i dalje pišu nove stranice, doslovno – u jednoj posebnoj knjizi.

Veleposlanik Savezne Republike Njemačke u Hrvatskoj Pascal Hector pokazao je knjigu u koju se upisuju razni gosti. U njoj se nalaze potpisi prijatelja, državnika, ministara, pa čak i princeza.

Objasnio je da su u knjigu upisani inicijali njega i njegove supruge – Annette za nju i P za Pascala.

Istaknuo je da mu je knjiga bila zaručnički dar 1993. godine te da je prvo izdanje već treće po redu. Dodao je da je primjerice danska princeza Marie, supruga princa Joachima, bila njihova gošća čak dva puta i da se njezino ime nalazi u drugom izdanju knjige. Među posljednjima se u knjigu upisao i hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

Priča o zastavi

Ni Danska ni Hrvatska nisu kilometrima daleko od njegove rodne Njemačke, poznate po redu, preciznosti i disciplini koju u mnogo čemu pokušavaju kopirati mnogi.

"Imamo, naravno, Oktoberfest. A ja sam otvarao, recimo, njegovu zagrebačku verziju. Bilo je dosta drukčije od originala, ali drago mi je što sam ga mogao otvoriti", ispričao je njemački veleposlanik. Ispričao je i priču o njemačkoj zastavi, koju ne znaju mnogi.

"Postoji ona "obična", rekao bih, opća državna zastava, koja nema orla, jer je orao znak državne vlasti. Dakle, samo nositelji javnih dužnosti u ime Federacije, primjerice, veleposlanici, ali i ministri i drugi predstavnici države, smiju koristiti ovu zastavu ovdje. Ako bi je koristio njemački državljanin, "običan" građanin, mogao bi biti kažnjen. Naravno, on može sasvim normalno koristiti zastavu bez orla", rekao je veleposlanik.

Bavarska odjeća, običaji...

Supruga veleposlanika, Annette Hector, po zanimanju farmaceutkinja, otkrila je detalje tradicionalne bavarske odjeće – haljine s pregačom i bluzom. Pojasnila je da je pregača uvijek druge boje te da važnu ulogu ima vrpca kojom se veže mašna.

Kazala je da mašna s desne strane znači da je žena u braku te je to usporedila s njemačkom tradicijom nošenja vjenčanog prstena na desnoj ruci, odakle to, kako smatra, vjerojatno i potječe. Ako je mašna s lijeve strane, prema njezinim riječima to znači da bi osobu „možda moglo zanimati upoznavanje“, a potvrdila je i da je to – istina. Dodala je da mašna sprijeda, u sredini, ima neodređeno značenje, dok mašna straga znači da je žena udovica.

Iako je Božić već prošao, Annette Hector je zbog našeg posjeta ostavila božićne ukrase koji je podsjećaju na dom. Riječ je o drvenim figuricama iz istočne Njemačke, regije poznate po rudarskoj tradiciji, koje u mnogim domovima ostaju izložene sve do veljače.

Objasnila je da figurice rade bez baterija i struje, isključivo na toplini. Kroz cijelu konstrukciju prolazi metalna igla koja leži na nečemu nalik maloj staklenoj čašici, što omogućuje slobodno okretanje. Topao zrak se diže i pokreće mehanizam. Dodala je da figurice staju ako nema dovoljno strujanja zraka ili se negdje ne zatvaraju dobro te da im treba malo vremena da se ponovno pokrenu, što se i dogodilo kad se sugovornici odmaknu.

Osim ukrasa, Annette je pokazala i njihov vjenčani dar koji uvijek putuje s njima – porculanski set tanjurića s prizorima iz Mozartove "Čarobne frule". Na poleđini svakog tanjura ispisan je tekst, a ona je napomenula da je, kad se završi s jelom, iznimno dopušteno okrenuti tanjur i pročitati što piše.

Taj je porculan s njima putovao po cijelom svijetu, a oštećen je bio samo poklopac čajnika koji je kasnije popravljen.

'Uvijek je sa mnom'

Pascal Hector cijeli je svoj profesionalni život proveo u diplomaciji. U službu je ušao 1991. godine, s 29 godina. Tijekom karijere radio je u Parizu, Ankari i Bruxellesu, a prije dolaska u Hrvatsku bio je na službi u Danskoj. Fotografiju s predaje vjerodajnica u Danskoj i dalje čuva na posebnom mjestu.

Supruga Annette bila je s njim u svim mandatima. Hector je istaknuo da je to za njega veliki dar. Svjestan je da je danas to veliki problem za mnoge njegove kolege i za diplomatsku službu općenito, jer takav život često znači da partner ne može graditi vlastitu profesionalnu karijeru. No u njihovu slučaju, kako kaže, to nikad nije bio problem.

Par ima tri sina koji su trenutačno u Njemačkoj.

Premda prije ovog mandata nikada nije bio u Hrvatskoj, veleposlanik je već uspio naučiti neke hrvatske riječi. Kao najdražu istaknuo je "Živjeli".

Nakon završetka mandata u Hrvatskoj Pascala Hectora čeka povratak u Berlin i mirovina. U rezidenciji će ostati stranice knjige gostiju kao vječna uspomena, ali i trag jednog diplomatskog života ispisanog između protokola i ljubavi.