Kenijski veleposlanik otkrio zašto ga je Zagreb iznenadio i što mu najviše nedostaje

Što povezuje škarpinu, Luku Modrića, jutarnje trčanje u 6 i riječ jambo? Kenijski veleposlanik koji širi dobro raspoloženje. U rubrici Bez protokola donosimo priču o kenijskoj filozofiji zajedništva, ali i kako se voli domovina.

Jambo. Jambo. Jambo. Jambo, na svahili jeziku to znači dobar dan. U rezidenciji kenijskog veleposlanika odmah na ulazu - osmijeh, toplina i gostoprimstvo.

"Grb je jedan od simbola nacionalnog jedinstva", kaže nam Maurice Makoloo veleposlanik Kenije u Hrvatskoj. "Na njemu su prikazani i lavovi koji drže koplje, što je simbol obrane, ali i plodovi zemlje. No najvažnija poruka je ova riječ - Harambee. Ona znači - povući zajedno, držati se zajedno."

A zajedno se Kenijci, kaže veleposlanik, raduju - svemu, pa i potpisima u njegovoj počasnoj knjizi.

Osim nas, tko je ovdje još nešto napisao?

"Tijekom mog mandata ovdje je zapis ostavio i naš glavni tajnik Vlade, ujedno i ministar vanjskih poslova. To je zaista velika stvar", govori nam veleposlanik Makoloo.

Kenijski veleposlanik sa sobom često nosi hrvatske darove. Pogotovo kravatu koja, uz to što je simbol elegancije, pokazuje i prijateljstvo.

"Ovu kravatu zaista posebno cijenim jer sam je dobio na dar i ona mi je pokazala pravi duh Hrvatske – prijateljstvo i toplinu. Darovao mi ju je potpredsjednik vaše Gospodarske komore prigodom mog posjeta i mislim da je time poručio kako Hrvati nisu samo elegantni i profinjeni, kao što i ovaj stil pokazuje, nego su i spremni na partnerstvo sa zemljama poput moje. To mi je bilo jako, jako posebno. A poslije sam dobio i lijep dar od vašeg predsjednika, preko njegova savjetnika za vanjsku politiku, što ponovno pokazuje duh velikodušnosti kršćanskog naroda. To je zaista dirljivo", kaže veleposlanik Makoloo.

Na ruci mu je uvijek i narukvica u bojama kenijske zastave - kao podsjetnik na identitet i snagu.

"Ova narukvica simbolizira boje naše zastave. Crna predstavlja narod Kenije, bijela mir – jer mir želimo. Crvena simbolizira krv prolijevanu za neovisnost. Poput vas, i mi smo imali rat za neovisnost. A zelena predstavlja prosperitet", opisuje.

Živi u Austriji, a pokriva još pet zemalja

Osim Hrvatske, veleposlanik Maurice pokriva još pet zemalja. Živi u Austriji. I s ponosom pokazuje najdraže suvenire, poput ove slike koja ga svako jutro vrati kući - u prirodu i safari pejzaže. Tu su i hrvatski suveniri. A pokazao nam i jelo iz svoje zajednice – nutritivnu i energičnu mješavinu kukuruza i graha. I otkrio što najviše voli iz hrvatske kuhinje.

"Štrukli, buzara. Obožavam buzaru jer dolazim iz zajednice koja jede ribu. Naravno da sam u tome uživao – zapravo, bila mi je to omiljena buzara", kaže.

Prva asocijacija na Hrvatsku mu je nogomet. I naravno - Luka Modrić: "Kad pomislim na Hrvatsku, pomislim na nogomet. Sjećam se Davora Šukera iz 1998. godine, a naravno, i danas Luke Modrića. Njega svi znaju."

Zagreb ga je iznenadio – tolerantnošću i šarenilom gradskih zidova. Ali i činjenicom da je Zagreb idealan za trčanje u zoru, što je za Kenijce kao poznate maratonce iznimno važno.

"Gdje god je maraton, ondje je i Kenijac. Pa što je to posebno u kenijskim nogama? Mislim da maratoni pričaju priču o jednom narodu – o izdržljivosti, napornom radu i dobrom planiranju", kaže.

Što mu najviše nedostaje?

Iz svoje domovine - otkriva nam za kraj - najviše mu nedostaje najpopularnija tradicija - druženje uz meso s roštilja.

"Imamo jednu tradiciju, vrlo uobičajenu, posebno petkom i subotom. Zove se nyama choma. Nyama choma, nyama choma. Nyama znači meso. U osnovi, to je meso s roštilja. Petkom navečer, nakon cijelog tjedna rada i trčanja, prijatelji se okupe uz roštilj, malo predahnu, povežu se, pitaju jedni druge kako su i kakav im je bio tjedan. To je nešto što se događa svakog petka –prava tradicija petaka i subota", opisuje nam.

I dok spaja kulturu Kenije i Hrvatske, veleposlanik poručuje da je najvažnije – zajedništvo. Ili, na njegovu jeziku – Harambee.