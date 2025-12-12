Božo Kovačević o Trumpovu podlom planu za Europu: 'Poslao je signal, sjetite se Brexita'

Dok se Bruxelles bavi time kako zadržati jedinstvo pod pritiskom rata u Ukrajini i unutarnjih podjela, Donald Trump provalio je na pozornicu s parolom 'Make Europe Great Again' (MEGA). Nakon što je u intervjuu za Politico napao 'propadajuće europske nacije', javnost je doznala za dokument u kojem se opisuje prijedlog SAD-a da se četiri države 'otmu' Europskoj uniji.

'Na nišanu' prvog ekscentrika svijeta našle su se: Austrija, Italija, Mađarska i Poljska. Zašto baš te zemlje, kakva je uloga Viktora Orbána i gdje je Hrvatska u toj slagalici, za Net.hr je komentirao bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi i politički analitičar Božo Kovačević.

Trumpov pristup Europi usporediv je s Putinovim, započinje Kovačević. "I jedan i drugi su izrazito konzervativni, s tim da se Putin poziva na pravoslavni fundamentalizam, a Trump na judeokršćanski fundamentalizam. Nije nikakva slučajnost da isti izvori koji financiraju Trumpa i Putina financiraju i različite desnoekstremističke skupine u Europi", kaže.

Bijela kuća je poslala signal na Stari kontinent, smatra analitičar. "Ta njegova 'Let’s make Europe great again' zapravo je poruka pristalicama njegovih koncepcija da se aktiviraju i da europske države pretvore u 'Trumpistane', u što on želi pretvoriti Ameriku", smatra Kovačević.

Koliko je realno 'izvući' četiri države iz EU?

Ideja o odcjepljenju država iz Unije zvuči kao politička fantastika. Kovačević zato ne govori da je takav rasplet pred vratima, ali podsjeća da se Europa već jednom opekla na podcjenjivanju 'nemogućeg'. "Trenutno to ne izgleda realno, ali Brexit smo imali, sjećamo se kako je to izgledalo”, napominje.

Kovačević ističe da EU u međuvremenu nije postala čvršća, nego krhkija. "Nakon Brexita, EU je dodatno oslabljena unutarnjim podjelama, nemogućnošću da se uspostavi kao subjekt međunarodnih odnosa i, mora se reći, gubitkom američkog sigurnosnog štita."

I tu dolazi do paradoksa na koji upozorava: "Izložene vanjskim opasnostima države se obično homogeniziraju, a u EU dolazi do porasta nesloge i napetosti pod pritiskom vanjskih prijetnji. A te prijetnje su s jedne strane vojna prijetnja Rusije i s druge strane Trumpova ideološka agresija protiv EU."

U kontekstu agresivne politike Washingtona prema Europi, pitali smo Kovačevića zašto Trumpa toliko smetaju migranti, čak i na drugom kontinentu. "Zato što je on u osnovi bjelački rasist", odgovara analitičar bez uvijanja te podsjeća na 30-ak stranica nedavno objavljene američke Strategije nacionalne sigurnosti u kojoj je izražena "bojazan da EU u skoroj budućnosti više neće imati većinu bjelačkog stanovništva."

Pregovori za Ukrajinu

Govoreći o ukrajinskom ratu i američkim ustupcima Putinu, Kovačević polazi od dvije tvrdnje. "Nedvojbeno je da je Trump sklon Putinu i nedvojbeno je da Trump Ukrajinu smatra problemom koji treba riješiti”, kaže.

Ali, objašnjava da je ključna razlika u tome kako Trump gleda na Rusiju, u odnosu na europske lidere. "On ne pristaje na europski pristup - da Rusija bude problem koji treba riješiti, jer se taj problem može riješiti samo ratom, svjetskim ratom - ratom između Amerike i Rusije”, tvrdi Kovačević te podsjeća da Trump od početka odbija izravan ulazak u rat.

U istom paketu dolazi i ona rečenica kojom Trump spušta Europu na zemlju: "Ako smatrate da je Rusija tigar od papira, onda je pobijedite". "Jasno je da Europa sama ne može pobijediti Rusiju, a inzistira na tome da Rusija treba biti poražena", naglasio je.

Kovačević sve tumači i kao poruku Europskoj uniji. "Trump je Europi poručio da je nesposobna, sarkastična je to poruka o tome što se dogodi kad ne zastupate vlastite interese, nego američke interese u Bidenovoj interpretaciji", kaže.

S druge strane, europska strategija je nagovoriti Trumpa da bude Biden, dodaje. "To je poduhvat unaprijed osuđen na neuspjeh."

Zašto Trump nije 'Amerika 1990-ih'?

Trumpovo uplitanje u europske politike podsjeća na Ameriku 1990-ih i njegovog kolegu Clintona, no Kovačević upozorava na temeljne razlike dviju administracija.

“Razlikuju se, jer su sve američke intervencije nakon pada Sovjetskog Saveza bile usmjerene na širenje demokracije, jačanje međunarodnih institucija i jačanje američke hegemonije”, kaže. Za Trumpa, tvrdi, vrijedi suprotno.

“Trump odustaje od američke hegemonije, potpuno negira međunarodne institucije i potiče trumpističke snage u različitim državama da pobijede na izborima kako bi te države bile američke saveznice, ali ne u okviru multilateralnih organizacija u kojima se očekuje da svi poštuju pravila. Biti Trumpov saveznik znači provoditi njegove naredbe."

Orbán trguje, Plenković ni riječi

Uloga Viktora Orbána, prema Kovačeviću, dugoročno je nestabilna. "Moram priznati da mi je to teško razumjeti i mogu sa sigurnošću predvidjeti da ta politika ne može biti dugotrajna. Trenutno Trumpu Orban odgovara kao instrument za slabljenje EU-a, ali ne treba zaboraviti da je primarni interes Amerike usmjeren prema Kini. A Orban ima, kao i Vučić, znatne aranžmane s Kinom", kaže Kovačević. "Prije ili kasnije to će postati prepreka dobrim odnosima Amerike i Mađarske."

Na kraju, pitali smo Kovačevića gdje je Hrvatska, u trenutku kad se u regiji kombinira - netko modernizira vojsku, netko osigurava naftu.

"Premijer Plenković zapravo je najpreciznije opisao vlastitu politiku u okviru osnovne poruke da je Hrvatska željela, da jest i da će u budućnosti biti dio zapadnog civilizacijskog kruga i euroatlantskih integracija. Ali premijer nije rekao ni jednu riječ o tome kakav je njegov doprinos na sjednicama tih foruma", upozorava Kovačević.

"Znamo da se zauzima za provedbu onoga što se dogovori na samitima NATO-a ili na sjednicama EU-a, ali ne znamo njegovu ideju o tome kako bi Europa trebala izgledati u budućnosti", zaključuje.

POGLEDAJTE VIDEO: Analitičar kod Mojmire raskrinkao Putina i Trumpa: