Procurio tajni dokument SAD-a: Evo koje države planiraju 'oteti' Europskoj uniji

Iz administracije Donalda Trumpa procurio je tajni dokument u kojem je opisan dramatičan prijedlog SAD-a da se četiri zemlje 'otmu' Europskoj uniji' u sklopu strategije 'Učinimo Europu ponovno velikom' (Make Europe Great Again).

Tajni dokument navodno tvrdi da Washington u potpunosti planira izvući Austriju, Italiju, Mađarsku i Poljsku iz EU-a.

Također se navodi da dokument poziva SAD da podrži sve stranke i pokrete koji se bore za suverenitet i očuvanje/obnovu tradicionalnih europskih načina života, piše Daily Mail.

Bijela kuća sve poriče

Bijela kuća žestoko je reagirala na ove navode, a vijest je ubrzo odjeknula i u Europi te izazvala veliki bijes.

"Predsjednik Trump je transparentan i potpisao je strategiju nacionalne sigurnosti koja jasno usmjerava vladu SAD-a da provodi svoja utvrđena načela i prioritete", rekla je glasnogovornica Bijele kuće, Anna Kelly.

Službena Strategija nacionalne sigurnosti SAD-a objavljena je prošli tjedan, a izazvala je niz reakcija. U strategiji se tvrdi da je Europa na opasnoj demografskoj i političkoj putanji, pri čemu se visoke migracije i niska stopa nataliteta opisuju kao egzistencijalna prijetnja.

Europske vlade, navodi dokument, potkopavaju demokraciju, dok istodobno koče američke pokušaje da okončaju rat u Ukrajini, iako "navodna velika europska većina želi mir".

U žestokom intervjuu za Politico u utorak, Trump je ponovno oštro kritizirao "propadajuće" europske nacije i njihove "politički korektne" lidere čije imigracijske politike, kako je rekao, "uništavaju" njihove zemlje.

Europski pristup migracijama nazvao je "katastrofom" i tvrdio da se zemlje diljem kontinenta zbog toga "raspadaju".

Europski lideri se protive planu

Nakon što je procurilo da SAD želi više raditi s Poljskom, Austrijom, Italijom i Mađarskom, kako bi ih odvukli od EU, europski su lideri postali bijesni. Neki su čelnici bili zgroženi što se Washington ponovno miješa u unutarnju politiku Europe, potencijalno jačajući nacionalističke i euroskeptične stranke uoči ključnih izbora.

Predsjednik Europskog vijeća, António Costa, rekao je da SAD nema pravo diktirati europske političke izbore.

"SAD ne može zamijeniti europske građane u odabiru koje su prave, a koje krive stranke", rekao je Costa.

Njemački kancelar Friedrich Merz zauzeo je odmjereniji ton, nazivajući dijelove strategije "razumljivima" i "shvatljivima", iako je i dalje ustrajao na tome da Europa mora postati "puno neovisnija od SAD-a u smislu sigurnosne politike."

Poljski premijer Donald Tusk javno se usprotivio strategiji, ali je pokušao održati stabilne odnose, apelirajući izravno na Washington. "Dragi američki prijatelji," napisao je na X-u, "Europa je vaš najbliži saveznik, a ne vaš problem. I imamo zajedničke neprijatelje. Barem je tako bilo zadnjih 80 godina. Moramo se toga držati, to je jedina razumna strategija za našu zajedničku sigurnost.

