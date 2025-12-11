Trump potvrdio da je SAD pozvan na sastanak u Europi, ali ne i da su pristali: 'Sudjelovao bi i Zelenski'

Sjedinjene Američke Države pozvane su na sastanak u Europi ovog vikenda, na kojem se očekuje i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, rekao je u srijedu američki predsjednik Donald Trump.

Međutim, Trump je ostavio otvorenim pitanje hoće li SAD prisustvovati sastanku i, ako hoće, na kojoj razini. Trump je u Bijeloj kući rekao da je telefonom razgovarao s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i britanskim premijerom Keirom Starmerom o situaciji u Ukrajini.

"Željeli bi da odemo na sastanak tijekom vikenda u Europu, a mi ćemo donijeti odluku ovisno o tome s čime se jave", rekao je Trump, ne precizirajući na koga misli.

Na pitanje očekuje li se na skupu i ukrajinski predsjednik, Trump je odgovorio: "Sa Zelenskim i nama."

'Bilo je malih sporova oko ljudi'

U vezi s pozivom s Merzom, Macronom i Starmerom, Trump je rekao da su "razgovarali o Ukrajini prilično oštrim riječima". Dodao je da je bilo "nekih malih sporova oko ljudi", ne navodeći detalje.

Ponovno je pozvao na održavanje izbora u Ukrajini.

Njemačka vlada ranije je izjavila da su četvorica čelnika razgovarala o statusu pregovora o prekidu vatre u Ukrajini te da namjeravaju nastaviti intenzivan rad u nadolazećim danima na mirovnom planu koji podržava SAD.

Zelenski. Dogovorene su osnove plana obnove

Volodimir Zelenski izjavio je u srijedu da se Ukrajina dogovorila o ključnim točkama plana poslijeratne obnove u razgovorima sa zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerom, i drugim visokim dužnosnicima u okviru napora za postizanje sveobuhvatnog rješenja gotovo četverogodišnjeg rata.

Zelenski je rekao da je na sastanku s Kushnerom, ministrom financija Scottom Bessentom i izvršnim direktorom BlackRocka Larryjem Finkom vodio razgovore usmjerene na "ekonomski dokument". Nastavak obnove Ukrajine nakon razaranja uzrokovanih ruskim zračnim napadima i borbama na fronti postao je glavni element u razgovorima, uz sigurnosna jamstva i pitanja teritorija.

"Načela ekonomskog dokumenta potpuno su jasna i u potpunosti smo usklađeni s američkom stranom", rekao je Zelenski.

"Važan zajednički princip je da bi obnova bila visoke kvalitete, a gospodarski rast nakon ovog rata opipljiv, stvarna sigurnost mora biti u središtu. Kada postoji sigurnost, tu je i sve ostalo."

Trumpov zet bio na sastanku i s Putinom

Zelenski, kojemu su se u raspravama pridružili premijerka Julija Sviridenko, drugi ukrajinski dužnosnici i visoki vojni časnici, rekao je da se nastavlja rad na "temeljnom dokumentu" od 20 točaka usmjerenih na okončanje rata. Rekao je da se dva druga povezana dokumenta bave sigurnosnim jamstvima i ekonomskim pitanjima.

Kushner se pojavio kao središnja figura u procesu pregovora o mirovnom rješenju između Ukrajine i Rusije.

Uz Trumpovog izaslanika Stevea Witkoffa, prošli je tjedan prisustvovao petosatnim razgovorima u Kremlju s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a zatim i kasnijim razgovorima s ukrajinskom delegacijom na Floridi.

Kushner je prethodno igrao važnu ulogu u pregovorima o sporazumu o prekidu vatre u Gazi između Izraela i Hamasa te je bio aktivan u prijedlozima za obnovu u Gazi.

Ključna točka u planovima za obnovu Ukrajine bila je osnivanje investicijskog fonda za sektore koji uključuju rijetke metale, što traže Sjedinjene Države, a Sviridenko je odigrala ključnu ulogu u njegovom osnivanju.

