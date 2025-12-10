Velika gesta komičara: Pogledajte kome je donirao gotovo tri milijuna eura

Britanski komičar Ricky Gervais (64), poznat po svom oštrom humoru, ponovno je pokazao svoju dugogodišnju privrženost zaštiti životinja. Gervais je gotovo 2.9 milijuna eura donirao udrugama koje se bave spašavanjem i brigom o životinjama, a cijeli iznos dolazi iz dodatne zarade njegove međunarodne stand-up turneje Mortality, održane od 2024. do 2025. godine.

Donaciju je raspodijelio na ukupno 22 udruge diljem svijeta, među kojima su PDSA, International Animal Rescue, Celia Hammond Animal Trust i Animals Asia. Time je još jednom potvrdio status jednog od najangažiranijih javnih zagovaratelja zaštite životinja.

Humor i humanost u istom dahu

To celebrate my Mortality Tour, my Netflix Special, my Golden Globes nomination & The Spirit of Christmas, I am donating £2.43 Million to Animals. These are the lovely charities I’ve chosen. Merry Xmas Critters ❤️ pic.twitter.com/wsCCH5Uu86 — Ricky Gervais (@rickygervais) December 9, 2025

Iako je riječ o iznimno velikodušnom potezu, komičar je dar popratio svojim prepoznatljivim humorom. Na društvenoj mreži X objasnio je da je donaciju posvetio uspješnom završetku turneje, Netflixovu specijalu te nominaciji za Zlatni globus, ističući pritom koliko mu je važno pomagati onima koji se sami ne mogu zaštititi.

Dugi niz velikih gesta

Ovo nije prvi put da je Gervais izdvojio značajan iznos za dobrobit životinja. Njegova prethodna turneja Armageddon, nagrađena Zlatnim globusom, završila je donacijom od približno 2.22 milijuna eura. S najnovijom gestom, ukupni iznos koji je komičar donirao kroz svoja četiri posljednja stand-up specijala sada prelazi 5.8 milijuna eura.

