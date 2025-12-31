FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GUBI JOJ SE TRAG /

Suvlasnica izbora za Miss Universe optužena za prijevaru: Evo na koliko godina zatvora je osuđena

Suvlasnica izbora za Miss Universe optužena za prijevaru: Evo na koliko godina zatvora je osuđena
×
Foto: Jaime Nogales/ Eyepix Group/zuma Press/profimedia

Jakrajutatip se nije pojavila na suđenju i presuda je donesena u njezinoj odsutnosti. Zbog toga je sud ranije izdao međunarodnu tjeralicu i nalog za njezino uhićenje

31.12.2025.
10:54
Hot.hr
Jaime Nogales/ Eyepix Group/zuma Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sud u Bangkoku osudio je suvlasnicu izbora za Miss Universe, Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip na dvije godine zatvora bez mogućnosti uvjetnog otpusta u sklopu sudskog postupka zbog prijevare investitora, objavili su tajlandski i međunarodni mediji. 

Presuda je donesena 26. prosinca 2025. od strane Kaznenog suda južnog distrikta Bangkok, koji je Jakrajutatip i njezinu kompaniju JKN Global Group Plc proglasio krivima za zajedničku prijevaru nakon što su, kako je utvrđeno, obmanuli investitora prilikom prodaje korporativnih obveznica. 

Suvlasnica izbora za Miss Universe optužena za prijevaru: Evo na koliko godina zatvora je osuđena
Foto: Jaime Nogales/ Eyepix Group/zuma Press/profimedia

Prema sudskoj odluci i tužbama, optuženi su između 24. srpnja i 8. kolovoza 2023. davali netočne informacije i skrivali ključne podatke o financijskom stanju JKN-a kako bi privolili investitora, kirurga Raveewata Maschamadola, da uloži oko 30 milijuna bahta (oko 800.000 eura) u obveznice kompanije, iako je već bilo jasno da JKN nije u mogućnosti redovito ispunjavati obveze prema ulagačima. 

Jakrajutatip se nije pojavila na suđenju i presuda je donesena u njezinoj odsutnosti. Zbog toga je sud ranije izdao međunarodnu tjeralicu i nalog za njezino uhićenje.

Suvlasnica izbora za Miss Universe optužena za prijevaru: Evo na koliko godina zatvora je osuđena
Foto: Jaime Nogales/ Eyepix Group/zuma Press/profimedia

Do sada nije službeno potvrđeno gdje se nalazi; neki izvori navode da bi mogla biti izvan Tajlanda, najčešće spominjući Meksiko ili zemlje Južne Amerike, ali to nisu potvrdile nadležne vlast.

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak

Miss UniverseUhićenje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
GUBI JOJ SE TRAG /
Suvlasnica izbora za Miss Universe optužena za prijevaru: Evo na koliko godina zatvora je osuđena