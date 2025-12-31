Suvlasnica izbora za Miss Universe optužena za prijevaru: Evo na koliko godina zatvora je osuđena
Jakrajutatip se nije pojavila na suđenju i presuda je donesena u njezinoj odsutnosti. Zbog toga je sud ranije izdao međunarodnu tjeralicu i nalog za njezino uhićenje
Sud u Bangkoku osudio je suvlasnicu izbora za Miss Universe, Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip na dvije godine zatvora bez mogućnosti uvjetnog otpusta u sklopu sudskog postupka zbog prijevare investitora, objavili su tajlandski i međunarodni mediji.
Presuda je donesena 26. prosinca 2025. od strane Kaznenog suda južnog distrikta Bangkok, koji je Jakrajutatip i njezinu kompaniju JKN Global Group Plc proglasio krivima za zajedničku prijevaru nakon što su, kako je utvrđeno, obmanuli investitora prilikom prodaje korporativnih obveznica.
Prema sudskoj odluci i tužbama, optuženi su između 24. srpnja i 8. kolovoza 2023. davali netočne informacije i skrivali ključne podatke o financijskom stanju JKN-a kako bi privolili investitora, kirurga Raveewata Maschamadola, da uloži oko 30 milijuna bahta (oko 800.000 eura) u obveznice kompanije, iako je već bilo jasno da JKN nije u mogućnosti redovito ispunjavati obveze prema ulagačima.
Jakrajutatip se nije pojavila na suđenju i presuda je donesena u njezinoj odsutnosti. Zbog toga je sud ranije izdao međunarodnu tjeralicu i nalog za njezino uhićenje.
Do sada nije službeno potvrđeno gdje se nalazi; neki izvori navode da bi mogla biti izvan Tajlanda, najčešće spominjući Meksiko ili zemlje Južne Amerike, ali to nisu potvrdile nadležne vlast.
POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak