Nastavak radova na Eurostaru, putnici zaglavljeni: 'Nadam se da ću pronaći ljubav svog života'

Radovi na otklanjanju problema s napajanjem u tunelu La Manche nastavljeni su i u srijedu, nakon što je prekid struje u potpunosti zaustavio promet i poremetio planove putovanja tisućama ljudi uoči Nove godine, piše BBC.

Tunel je djelomično ponovno otvoren, što je omogućilo nastavak dijela Eurostarovih i LeShuttle linija, koje prevoze vozila i putnike između Folkestonea i Calaisa, no uz znatna kašnjenja.

Problemi su započeli u utorak, kada je kvar na nadzemnom napajanju, uz istodobni kvar LeShuttle vlaka, blokirao sve pravce i izazvao prometni kolaps za tisuće putnika. Tvrtka Getlink, koja upravlja tunelom, poručila je da se nada potpunoj normalizaciji prometa tijekom noći.

Ili Pariz ili London

Unatoč tome, putnici se pripremaju na drugi dan mogućih poremećaja. Neki su za BBC ispričali da su sate proveli zarobljeni u vlakovima tijekom noći, čekajući da se promet ponovno pokrene.

Jedan putnik rekao je da se ukrcao na vlak za Pariz u 19.01, ali da je i u 2.30 po londonskom vremenu i dalje bio zaustavljen na ulazu u tunel.

Prema njegovim riječima, osoblje im je reklo da postoji "50 posto šanse da idemo u Pariz, 50 posto šanse da se vratimo u London".

Moguć povrat novca

Podsjetimo, ranije u utorak Eurostar je obustavio promet do daljnjega, a do podneva je otkazano najmanje desetak linija između Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Belgije i Nizozemske. Iako su neke Eurostarove i LeShuttle usluge ponovno pokrenute u večernjim satima nakon što je otvorena jedna od dviju tunelskih cijevi, kašnjenja su se nastavila.

Eurostar je putnike ranije pozvao "da, ako je moguće, svoje putovanje prebace na neki drugi dan, uz besplatnu izmjenu karata", te ih upozorio da ne dolaze na kolodvore ako im je vlak već otkazan.

Tvrtka se ispričala zbog problema i poručila da putnici mogu bez naknade promijeniti planove, otkazati putovanje ili zatražiti povrat novca odnosno vaučer.

@LeShuttle_Help @Eurostar @EurostarUK I’ve tried to request a refund for my cancelled Eurostar journey today but it’s not registering since your app and system is crap. Ugh just another testament to your poor mgmt + communication when it’s clearly been cancelled! #Eurostar… pic.twitter.com/vJZWQHWDWp — Marie Antoniette (@LaReina_Marie) December 30, 2025

Rođendanski fijasko

Putnici su za BBC opisali kako su ostali bez alternative i prisiljeni tražiti druge načine dolaska na odredište. Dvije američke turistkinje potrošile su veliku količinu novca kako bi u srijedu stigle u Pariz, nakon što im je otkazan Eurostar iz Londona. Haley Adams (38) i Hannah Hagar (35) platile su 500 eura za avionske karte kako bi u francuskoj prijestolnici proslavile Hannahin 36. rođendan.

Iako su dobile povrat novca za vlak, rekle su da će morati platiti dodatno noćenje u Londonu te da ne mogu dobiti povrat za hotel u Parizu.

"Bilo je puno čekanja u redovima. Ovdje smo već pet sati", rekla je Adams.

"Kao u američkom filmu"

Obitelj iz Meksika također je ostala u neizvjesnosti nakon otkazivanja njihove vožnje.

Monserrat Hernandes, njezin brat John Paul i majka Olga bili su među desecima putnika koji su nervozno pratili informacije kod polaznog prostora Eurostara na kolodvoru St Pancras. Njihov vlak krenuo je nešto poslije 8 sati, ali se morao vratiti u London.

"Kažu da danas ništa ne vozi, nema nade ni za sutra. Kao u američkom filmu. Nadam se da ću pronaći ljubav svog života", rekla je Hernandes, dodajući da sada traže let ili trajekt za Pariz.

@eurostar Quite amazing scenes at St Pancras. Noones fault trains are cancelled but… staff are trying to shout info & noone can hear. One man has a tiny megaphone. Minimal info, tiny display board, no signs to indicate queue, no texts. Utter chaos. Should not be this way. pic.twitter.com/axY1viOBrT — Lloyd (@Lloydcommotion) December 30, 2025

Neki nemaju plan B

U Francuskoj je Ben Clark iz Bedfordshirea rekao da je sa suprugom i trima kćerima satima bio zarobljen u LeShuttleu u Calaisu.

"Prva dva i pol sata bila su u redu, ali djevojčice su postale nemirne pa smo ih pustili da malo trče po vagonu", rekao je.

"Neki se ljute, drugi spavaju u automobilima. Pojeli smo sve grickalice i nemamo plan B ili C", nadodao je Clark.

Bolja situacija se očekuje do kraja dana

Britanska Nacionalna željeznica savjetovala je putnicima da ne dolaze na St Pancras ako im je vlak otkazan, dok je Ministarstvo prometa upozorilo da su poremećaji "vjerojatni do kraja dana" zbog popravka oštećenih nadzemnih kabela.

Fotografija koju je BBC-u poslao jedan Eurostarov strojovođa navodno prikazuje električne kabele razbacane po pruzi. Trenutačno je za promet dostupna samo jedna od dviju glavnih tunelskih cijevi, potvrdio je Eurostar.

Promet je djelomično obnovljen polaskom vlaka u 15.04 iz Londona za Bruxelles, koji je krenuo nešto poslije 16 sati. Do 18 sati bilo je planirano tek nekoliko polazaka prema Parizu i Bruxellesu.

Not looking good in The Channel Tunnel. Overhead lines down and a failed Le Shuttle unit in the other tunnel. Advice is not to travel #EuroStar #channeltunnel @Telegraph pic.twitter.com/C98976NG0O — Rich (@Computer_999) December 30, 2025

Zasad naizmjeničan promet

U međuvremenu je iz tunela uklonjen i pokvareni LeShuttle vlak. Operater je poručio da nijedan putnik nije ostao zarobljen u tunelu te se ispričao zbog kašnjenja, upozorivši da su moguća čekanja i do pet sati. Putnicima je savjetovano da se "prijave prema planu". LeShuttle je promet počeo "vrlo postupno obnavljati na jednom kolosijeku“ nešto prije 15 sati po lokalnom vremenu, priopćio je ured EuroTunnel Pressa.

"Promet se odvija naizmjenično u oba smjera uz znatna kašnjenja", naveli su, dodajući da će se tijekom večeri i do jutra uvesti dodatne linije.

U međuvremenu se smirila i gužva na autocesti M20, gdje su se prethodno stvarali zastoji zbog vozila koja su pokušavala doći do LeShuttle terminala u Folkestoneu.

