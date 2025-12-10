Amerikanci upali na tanker kod Venezuele! Trump: 'Jako je velik, imali smo dobar razlog'

SAD je zaplijenio tanker s naftom kod obale Venezuele, potvrdio je u srijedu američki predsjednik Donald Trump, što je podiglo cijene nafte, a strahuje se da će dodatno rasplamsati napetosti između Washingtona i Caracasa.

"Upravo smo zaplijenili tanker na obali Venezuele. Veliki tanker, vrlo velik, zapravo najveći ikad", rekao je Trump, a prenio Reuters.

Tri američka dužnosnika, koja su pristala govoriti pod uvjetom anonimnosti, rekla su da je operaciju vodila američka obalna straža. Nisu imenovali tanker, zastavu pod kojom je plovio niti gdje se točno dogodila zapljena.

Upitavši ga o zapljeni, Trump je kazao da je "postojao dobar razlog za to", ne iznoseći detalje. Trump je naredio masovno gomilanje američke vojske u regiji, uključujući nosač zrakoplova, borbene zrakoplove i desetke tisuća vojnika.

Zapljena bi mogla signalizirati nove i intenzivnije napore u borbi protiv venezuelanske nafte, glavnog izvora prihoda zemlje.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Napetosti između zemalja

Britanska grupa za upravljanje pomorskim rizicima Vanguard izjavila je da se vjeruje da je tanker Skipper zaplijenjen kod Venezuele rano u srijedu. SAD su uvele sankcije tankeru zbog, kako je Washington naveo, umiješanosti u trgovinu iranskom naftom.

Trump je neki dan nastavio prijetiti kopnenim napadima na krijumčare droge u Venezueli, u vrijeme dok dužnosnici njegove administracije pripremaju brifing za zakonodavce usred sve većih napetosti s latinoameričkom zemljom.

Republikanski predsjednik je za Politico rekao i da bi mogao proširiti vojne operacije u sklopu borbe protiv droga na Meksiko i Kolumbiju.

Što se tiče Latinske Amerike, Trump je u više navrata odbio isključiti mogućnost slanja američkih vojnika u Venezuelu u sklopu napora da svrgne predsjednika Nicolasa Madura, govoreći da ne želi raspravljati o vojnim strategijama: "Ne želim se izjasniti o tome".

Na pitanje o tome bi li razmotrio korištenje sile protiv ciljeva u drugim zemljama u kojima se naveliko trguje drogom, uključujući Meksiko i Kolumbiju, kazao je: "Bih".

POGLEDAJTE VIDEO: Pitali smo vas slažete li se s papom koji je stao u obranu Europe iako je Amerikanac