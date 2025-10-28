Trump gomila razarače, Božo Kovačević: 'Invazija je već krenula'

Američki ratni brodovi u pogonu, zeleno svjetlo za tajne operacije i smrtonosne napade na ono što Trumpova administracija tvrdi da su "narkoteroristi" - je li sljedeći potez SAD-a napad na Venezuelu?

Ameički predsjednik Donald Trump optužio je venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura da vodi organiziranu kriminalnu skupinu i odbio je odgovoriti na pitanje ima li CIA ovlasti da ga ubije.

Zauzvrat, venezuelski čelnik optužio je Trumpa da traži promjenu režima i da "izmišlja novi vječni rat", dok je apelirao na američki narod za mir.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Retorika koja dolazi iz Bijele kuće, zajedno s prisutnošću vojnih brodova u regiji, potaknula je pitanja o mogućem oružanom sukobu između SAD- a i Venezuele, piše Sky News.

Pitanje koje visi u zraku je: Hoće li SAD doista napasti Venezuelu i što rade američki ratni brodovi?

Podsjetimo, raketni razarač USS Gravely pristigao je u glavni gradu Trinidada i Tobaga - samo 40 kilometara od obale Venezuele - što je najnoviji incident koji je eskalirao napetosti.

🚨 Escalation in tensions between the US and Venezuela. Secretary of War Pete Hegseth ordered the deployment of the American aircraft carrier USS Gerald Ford towards Venezuela, along with its strike force. 👀 pic.twitter.com/3CD9e48OVn — Raylan Givens (@JewishWarrior13) October 24, 2025

Nosač zrakoplova USS Gerald R Ford - najveći ratni brod na svijetu - također se približava Venezueli i to nakon što je prije toga bio u Jadranu u blizni Splita. No povučen je iz naših voda u sklopu masovnog gomilanja američkih vojnih snaga u tom području, piše CNN. Prema izjavi tajnika Pentagona, Seana Parnella, udarna skupina Gerald R. Ford šalje se kako bi se "razmontirale transnacionalne kriminalne organizacije i suzbile narkoterorizam".

Trump moves the USS Gravely warship near Venezuela. The ship is capable of launching Tomahawk missiles. pic.twitter.com/TffwCIOa2a — Vijesti (@Vijesti11111) October 26, 2025

Sve se to događa nakon što je SAD priznao da su od rujna izvele najmanje sedam napada na brodove u blizini Venezuele za koje tvrde da su prevozili drogu, u kojima je poginulo najmanje 32 ljudi, piše Sky News.

'Znaci invazije su tu'

Stručnjak za vanjsku politiku Božo Kovačević uvjeren je - znaci za invaziju tu su, štoviše smatra da je ona već krenula.

"Očiti su znaci pripreme invazije zato što režim u Venezueli nije po volji - ne samo predsjedniku Trumpu - nego općenito američkoj administraciji, a u Venezueli je i deklarativno i sadržajno ljevičarski režim. Trump se u tom pogledu ne razlikuje od drugih američkih predsjednika i slijedi Monroeovu doktrinu prema kojoj na dva američka kontinenta ne mogu postojati režimi koji nisu izgrađeni po uzoru na Ameriku. U tom pogledu Trump - koji je inače živopisan, nekonvencionalan i koji odbacuje tradiciju američke vanjske politike - ovime se pak u potpunosti uklapa u obrasce američke politike prema Južnoj Americi", istaknuo je Kovačević.

Navodi Trumpa za dosadašnje napade da su meta bili krijumčarski brodovi s drogom, za našeg sugovornika je samo izlika.

'On naređuje da ubijaju, kao mafijaš'

"I druga stvar - način na koji to Trump provodi je suprotno i zakonima Sjedinjenih Američkih Država i međunarodnom pravu. On naprosto naređuje vojsci da ubijaju za koga god im on naredi da ga ubiju - da nije objavljen rat, niti postoje podaci o tome tko su ti ljudi koje oni ubijaju i pa kojoj osnovi. U tom pogledu Trump se ponaša kao mafijaš - nema na to druge adekvatnije riječi", rekao je Kovačević.

Pravi razlog su, smatra naš sugovornik, najveće registrirane zalihe nafte u Venezueli. Trump, koji se vratio ugljikovodicima želi na američkom kontinentu kontrolirati taj strateški resurs.

Komentirao je i odnos prema Grenlandu.

'Grenland i Kanada na mentalnoj mapi Trumpa'

"Trump apsolutno nije odustao od Grenlanda, sam je to oglasio. A i Kanada je također na njegovoj mentalnoj mapi Amerike kakva bi trebala biti. Dakle, to uključuje oba američka kontinenta plus Arktik, uz to plus Grenland - oni svi trebaju biti u sustavu Trumpove monarhije", ističe Kovačević.

Je li to samo njegova utopija - pripajanje Grenlanda i Kanade - ili čak mogući scenarij u nekoj verziji budućnosti, te koliko za to ima potpore javnog mijenja u SAD-u?

Za Kovačevića je sigurno da bi Trump mogao dobiti čvrstu podršku svojih glasača po pitanju Venezuele, ali i općenito konzervativnih krugova u američkoj politici.

"Što se tiče Kanade i Grenlanda tu postoje ozbiljni prijepori u redovima američke političke elite, jer zapravo tim svojim ambicijama Trump je iskazao teritorijalne pretenzije prema državama saveznicama, a to je dosad ipak nezabilježen slučaj u povijesti Amerike", ukazuje Kovačević.

'Proizveo kaos u svijetu i u SAD-u'

Uz ovako otvorene i nedvosmislene teritorijalne pretenzije prema državama saveznicima, uz pripremu otvorenog napada SAD-a na Venezueli, gura li Trump svijet u totalni kaos?

Naš sugovornik kaže za Trumpa: "Pa on je to već napravio."

Navodi da je u većoj mjeri proizveo i kaos u samom SAD-u.

"Treba reći da kaos pod vidom novog svjetskog poretka provode američke administracije još od Clintona nadalje, jer su zapravo pokušale uspostaviti polarni svjetski poredak sa Sjedinjenim Državama kao jedinim hegemona. Danas se vidi da u toj namjeri nisu uspjeli. Trump pokušava definirati zapadnu hemisferu kao neupitan američki teritorij, a o ostatku svijeta će on pregovarati s predstavnicima drugih velikih država", govori Kovačević.

'CIA već djeluje na terenu'

Vratio se na Venezuelu i rekao da je invazija, prema njegovu mišljenju, već započela.

"Trump je rekao da CIA već djeluje na terenu. Pretpostavljam da računaju i na neke proameričke snage unutar same Venezuele. Trump, naravno, ovim vidljivim opsežnim pripremama želi zastrašiti Madura i destabilizirati njegov režim očekujući da otvorena vojna invazija neće biti potrebna. I zapravo u ovom trenutku teško je predvidjeti hoće li se taj režim slomiti prije početka američke invazije ili će doći do američkog rata protiv Venezuele koji će biti popraćen građanskim ratom u Venezueli", smatra Kovačević.

Pojasnio je i pozadinu vezanu za naftu i američki interes te podsjetio da je Venezuela nacionalizirala naftne kompanije, reakcija SAD-a bile su sankcije toj zemlji.

"Američke sankcije su u najvećoj mjeri odredile gospodarske prilike u Venezueli. Zabrana trgovanja naftom, zabranjena američkim kompanijama da eksploatiraju naftu i da razvijaju tehnologiju eksploatacije nafte u Venezueli - taj odnos prema Venezueli je na djelu od kad je svojedobno Hugo Chavez pobijedio na demokratskim izborima. Znamo da je u američkoj režiji proveden i neuspješni državni udar protiv Huga Chaveza, a Trump se nada da će ovaj udar biti uspješniji. A što se tiče buduće vlasti u Venezueli, Trump ne bi bio zadovoljan ako bi se ta vlast razlikovala od, recimo, vlasti predsjednika Javiera Mileija u Argentini", smatra Kovačević.

POGLEDAJTE VIDEO Rusija predstavila raketu neograničenog dometa, Putin poslao poruku: 'Ovo nema nitko na svijetu'