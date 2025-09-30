Flota tankera u tajnosti preletjela Atlantik: Zadnji put kada se to dogodilo - krenuo je kaos!

Američki zračni tankeri preletjeli su Atlantik prema Velikoj Britaniji pošto se Donald Trump sastao sa svojim vojnim zapovjedništvom.

Desetak KC-135R/T Stratotankera uočeno je na letačkom radaru u nedjelju navečer, a neki su se uputili prema RAF Mildenhallu, piše Metro.co.uk.

Pojavila se teorija da su se mlažnjaci napunili gorivom u Velikoj Britaniji kako bi bili spremni za hitne vojne potrebe. Posljednji put je SAD premjestio toliko tankera pet dana prije nego što su zračne snage napale iranska nuklearna postrojenja.

Premještanje bi također moglo biti povezano s vježbom Cobra Warrior 25-2, velikim NATO-ovim treningom koji se održava od 12. rujna do 2. listopada iznad Sjevernog mora.

John Sitilies, bivši stručnjak za diplomaciju State Departmenta, rekao je da bi SAD također mogao reagirati na ruske dronove iznad Baltičkog mora.

Mnogo je teorija

"Nemogućnost Danske da brani vlastiti zračni prostor naglašava zabrinutost Bijele kuće da nije u stanju zaštititi i obraniti svoj daleko veći i udaljeniji teritorij Grenlanda od sve većih zajedničkih kineskih i ruskih zračnih i pomorskih patrola u novonastalom arktičkom području strateškog natjecanja", rekao je.

Jutro nakon Trumpovog sastanka s izraelskim vođom Benjaminom Netanyahuom zrakoplovi su poletjeli, a najviši američki vojni čelnici sastali su se jutros u Quanticu u Virginiji.

Sastanak uključuje stotine generala i admirala, uključujući i one koji su pozvani natrag u SAD iz aktivnih ratnih zona. Nisu objavljeni detalji o tome što će se raspravljati na samitu.

Većina prisutnih na sastanku navodno ne zna detalje dnevnog reda i ulaze na njega naslijepo.

Bivši dužnosnik Pentagona rekao je da bi "moglo biti bilo što, od natjecanja u sklekovima do sastanka o nacionalnoj sigurnosti".

POGLEDAJTE VIDEO: Kovač upozorava: 'Možete priznati Palestinu, ali bez Izraela i SAD-a to ništa ne znači'