Netanyahu podržao Trumpov mirovni plan za Gazu! Otkrivena i uloga Tonyja Blaira, čeka se Hamas

Bijela kuća predstavila je svoj mirovni plan za Gazu, uključujući privremenu administraciju na čelu s Donaldom Trumpom uz pomoć Sir Tonyja Blaira.

Plan od 20 točaka objavila je američka vlada samo nekoliko minuta prije nego što su Trump i Benjamin Netanyahu održali zajedničku konferenciju za novinare u ponedjeljak navečer, piše Sky News.

U planu se navodi da će, ako borbe prestanu, Gaza biti stavljena pod kontrolu prijelazne vlade na čelu s Trumpom i drugima, uključujući bivšeg britanskog premijera Sir Tonyja Blaira. Predsjednik ga je opisao kao "dobrog čovjeka", dok je bivši vođa laburista pohvalio "hrabar" plan.

'Deradikalizirana zona bez terora'

U njemu se navodi da će Gaza "biti deradikalizirana zona bez terora koja ne predstavlja prijetnju svojim susjedima", bez uloge Hamasa u budućem upravljanju, te da će biti "ponovno razvijena za dobrobit" svog naroda.

Također se navodi da nitko neće biti prisiljen napustiti Gazu te da će se povećati pomoć enklavi. Izrael neće okupirati niti anektirati Gazu, navodi se.

Preostali izraelski taoci koje drži Hamas moraju biti pušteni u roku od 72 sata, navodi se u planu. Nakon toga Izrael će pustiti palestinske zatvorenike.

Govoreći u Bijeloj kući, izraelski premijer Netanyahu rekao je Trumpu: "Podržavam vaš plan za okončanje rata u Gazi koji postiže naše ratne ciljeve." "To će vratiti Izraelu sve naše taoce, uništiti vojne sposobnosti Hamasa i njegovu političku vlast te osigurati da Gaza više nikada ne predstavlja prijetnju Izraelu", rekao je.

Hamas će u dobroj vjeri razmotriti prijedloge

Hamas je u ponedjeljak navečer izjavio da je primio mirovni plan tek nakon što je predstavljen u Bijeloj kući i nije naznačio hoće li prihvatiti uvjete. Razmotrit će prijedloge u "dobroj vjeri".

Prethodno je izjavio da ne može potpisati ništa što ne uključuje palestinsko samoodređenje te je odbacio svako razoružanje sve dok traje izraelska okupacija Gaze.

Netanyahu upozorio je da će Izrael "završiti posao" ako Hamas ne pristane na plan, rekavši da postoji "lakši i "teži način" za okončanje rata.

Keir Starmer rekao je da je inicijativa "duboko dobrodošla" i da je "zahvalan" na Trumpovom vodstvu.

"Snažno podržavamo njegove napore da se prekinu borbe, oslobode taoci i osigura hitna humanitarna pomoć za narod Gaze", rekao je britanski premijer.

"Ovo je naš glavni prioritet i trebalo bi se dogoditi odmah", dodao je.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova ranije je kritiziralo Ujedinjeno Kraljevstvo zbog glasovanja članova Laburističke stranke za prihvaćanje da Izrael čini genocid u Gazi, što je izvršilo pritisak na vladu da učini isto.

"Svijet stoji uz SAD i Izrael u njihovim naporima da okončaju rat", rekli su.

Blair je 'dobar čovjek'

Američki predsjednik pohvalio je Blaira, nazvavši ga "dobrim čovjekom" i imenovavši ga jednom od političkih osoba koje će biti u prijelaznom upravnom tijelu Gaze.

Trump je rekao je da će u odboru biti "vrlo ugledni vođe", dodajući:

"A jedna od osoba koja želi biti u odboru je bivši britanski premijer Tony Blair. Dobar čovjek, vrlo dobar čovjek. I neki drugi."

Tijelo će se zvati "Odbor za mir", a ostali članovi bit će imenovani u nadolazećim danima.

Blair je prisustvovao sastanku s Trumpom i drugima kako bi razgovarali o budućnosti Gaze u kolovozu.

Svjetski čelnici pozdravili Trumpov mirovni plan za Gazu

Britanski premijer Keir Starmer pozvao je sve strane da se udruže i surađuju s američkom administracijom kako bi finalizirali i ostvarili predloženi sporazum. "Hamas bi sada trebao pristati na plan i okončati bijedu polaganjem oružja i oslobađanjem svih preostalih talaca", objavio je na platformi X.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da palestinska islamistička skupina Hamas nema drugog izbora nego odmah osloboditi sve taoce i pridržavati se plana, dok se nada da će se Izrael konstruktivno angažirati na toj osnovi.

Johann Wadephul, njemački ministar vanjskih poslova, opisao je Trumpov mirovni prijedlog kao "jedinstvenu priliku" koja donosi nadu stotinama tisuća ljudi koji pate u enklavi.

"Konačno postoji nada za Izraelce i Palestince da bi ovaj rat uskoro mogao završiti", rekao je Wadephul u Berlinu i apelirao na sve koji imaju utjecaj na Hamas da ga pritisnu da djeluje.

Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola pozdravila je Trumpov angažman, rekavši da omogućava postizanje sporazuma za "mir, stabilnost i obnovu u Gazi".

"Plan bi mogao pružiti sigurnost Izraelu te dati Palestincima stvarnu perspektivu za njihove legitimne težnje za samoodređenje i državnost te pruža nadu cijeloj regiji. Ovo je ključni trenutak koji konačno može dovesti do kraja međugeneracijskog ciklusa krvoprolića", napisala je na platformi X.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pohvalio je Trumpove "napore i vodstvo" nakon što je američki čelnik osigurao podršku Netanyahua za mirovni prijedlog koji su predložile Sjedinjene Države.

"Turska će nastaviti doprinositi procesu s ciljem uspostavljanja pravednog i trajnog mira prihvatljivog svim stranama", objavio je na platformi X.

